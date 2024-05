T’up Burger: la rivoluzione del Fast Food

L’idea alla base del format è quella di offrire un menù di qualità, con prodotti di un tipico fast food americano ma con il twist dell’utilizzo della brioche siciliana con il tuppo al posto del classico bun utilizzato dalla maggior parte delle hamburgherie. La bizzarra trovata nasce dall’idea di uno dei soci che, durante un’uggiosa mattina milanese, cercava un modo per rendere iconico e unico un prodotto già declinato in mille modi diversi in tutto il mondo. L’idea a prima vista può sembrare folle ma in realtà, analizzando meglio il prodotto, tutto acquista un senso: anche negli USA infatti gli smash burger (palline di carne schiacciate sulla griglia in modo da diventare sottili e croccanti) come quelli proposti da T’up, vengono serviti all’interno di un soffice pane alle patate che risulta leggermente dolce al palato contrastando con la sapidità della carne e del resto dei condimenti.

Da T’up burger troverete questo identico contrasto dolce/salato, ottenuto però con l’utilizzo della classica brioche con il tuppo che tutti siamo abituati a mangiare con gelato e granita, l’unica differenza sta nel non utilizzare gli aromi di arancia e/o vaniglia che alle volte vengono aggiunti alle brioche, soprattutto nel messinese. D’altronde chi di noi non ricorda con nostalgia le classiche brioscine con maionese e prosciutto delle feste degli anni ‘80-‘90?

T’up burger si pone quindi come primo locale a Palermo ad offrire dei veri smash burger di qualità, con un’attentissima selezione della materia prima a partire dalla carne (fornita dalla macelleria Giacalone). Il menù però non si ferma agli smash burger ma spazia su altri grandi classici della cucina USA come il pulled pork, fatto in casa e cotto per ben 8-9 ore, o il nashville hot chicken che da T’up trovate sotto il nome di T’up N Burn. Un panino a base di pollo fritto glassato con spezie piccanti e condito con la tipica insalata coleslaw americana che “spegne” equilibrando il panino. Notevole anche l’attenzione ai side e alle patatine offerte: da T’up burger potrete infatti trovare, oltre alle classiche patatine fritte con buccia, anche le sweet fries (patate dolci americane) e le waffle (più simili a delle frittelle di patate e proprio a forma di waffle). I ragazzi però non si sono fermati qui e hanno voluto dare una declinazione particolare anche al più classico dei side da fast food: i nuggets! Quelli di T’up si avvicinano molto allo stile orientale, non si tratta infatti di petto di pollo frullato e pastellato ma di bocconcini di sovra coscia interi panati con un mix di pangrattato e panko che li rende croccantissimi. È possibile gustarli in versione piccante (abbinati ad una salsa dolce/piccante stile Koreano) o semplici da intingere in una delle fantastiche salse home made come la white: una maionese condita con limone, pepe nero e maggiorana.