Oleifici Barbera, bontà da 130 anni

«Gli insegnamenti sono tanti e di inestimabile valore per me e per l'azienda. Da mio padre Renzino ho ereditato la creatività, accompagnata da un profondo legame con la Sicilia e le sue millenarie tradizioni. Questo senso di appartenenza autentico costituisce il fondamento su cui poggia la nostra identità aziendale. Da mio nonno Manfredi ho appreso la grande passione per l'olio e il sacrificio, ingredienti fondamentali per raggiungere il successo e motore del nostro impegno quotidiano».

«L’attuale configurazione dell'azienda, frutto di una continua e costante ricerca dell'eccellenza. Oltre a mantenere saldi i legami con la Sicilia e l'Italia, abbiamo ampliato la nostra presenza internazionale. Nel 2018, abbiamo dato vita a una nuova importante unità commerciale negli Stati Uniti, la Manfredi Barbera USA, Corp. Oggi, l'azienda esporta in 39 paesi nel mondo una vasta gamma di prodotti che testimoniano il nostro impegno costante nel rispettare principi di sostenibilità e attenzione all'ambiente. Consapevoli che le olive sono frutti della terra, custodite con amore fino alla raccolta, trasformiamo questo dono in oro liquido grazie a una lavorazione attenta, e a continui controlli di qualità. Grazie a questi prodotti di eccellenza, stiamo promuovendo l'olio siciliano in mercati prima inaccessibili, contribuendo così a diffondere la nostra cultura e le nostre tradizioni nel mondo».

Cosa pensa sia importante in un'azienda che si tramanda di generazione in generazione?

«È fondamentale preservare intatti i valori fondanti, mantenere relazioni di lealtà con tutte le parti interessate e conservare ciò che ha dimostrato di funzionare nel tempo. Tuttavia, è altrettanto cruciale essere proattivi nel perseguire l'innovazione e il cambiamento, investendo nelle nuove opportunità che si presentano».

Immaginiamo per un attimo il futuro... Come immagina l'azienda con le prossime generazioni?

«Dobbiamo ripartire dai giovani e trovare strumenti concreti per riportarli in campagna: sono loro il futuro del mondo, così come l’agricoltura è la vera chiave della salvezza del pianeta. Ci vuole comunque un nuovo sistema perché quello attuale ha dimostrato di non essere più sostenibile. Ma qui tocca agli scienziati trovare la strada e sperare che una classe dirigente più consapevole li supporti in questo percorso virtuoso. Ci vogliono uomini «illuminati» alla guida delle diverse organizzazioni, che devono avere il coraggio di andare anche controcorrente. Da loro dipende il futuro della nostra agricoltura».

La presentazione a Cibus, la grande fiera agroalimentare a Parma di una una bottiglia d’olio extravergine d’oliva Igp e sostenibile, realizzata proprio in occasione di questo compleanno speciale, alla del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rappresenta il prologo di un anno storico per gli Oleifici Barbera che culminerà il 2 dicembre in un evento straordinario al Teatro Politeama di Palermo. La cornice migliore per un’azienda che è un pezzo di storia della Sicilia.