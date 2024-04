Festa del Santissimo Crocifisso di Monreale, tra fede e devozione l’evento più atteso

Le splendide luminarie illuminano le strade di Monreale per una straordinaria atmosfera. Hanno preso il via ieri, 27 aprile, a Monreale i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. È stato presentato, nel corso di una conferenza stampa, presieduta dal sindaco Alberto Arcidiacono il calendario delle manifestazioni. Le celebrazioni si concluderanno il 4 maggio con la commemorazione del capitano Emanuele Basile. Alla conferenza hanno preso parte: il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, l’assessore al Turismo e Spettacolo Fabrizio Lo Verso, l’assessore all’Unesco Letizia Sardisco, l’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde che ha presentato il piano parcheggi e ringraziato il corpo di Polizia Municipale e le associazioni di volontariato per la collaborazione nel garantire la sicurezza.

Il dirigente dell’Area Promozione Sociale Pietrantonio Bevilacqua ha ringraziato l’amministrazione per la fiducia e i suoi uffici per l’enorme mole di lavoro che stanno portando avanti coordinati dal responsabile della sezione Turismo, Sport e Spettacolo Mimmo Russo per la buona riuscita del calendario eventi. Il parroco Don Nicola Gaglio ha parlato dell’aspetto religioso e della processione. Presenti fra gli altri il commissario della Confraternita del Santissimo Crocifisso Pietro Maranzano e i rappresentanti degli enti e gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione organizzata dall’Area Promozione Sociale e Territoriale del Comune di Monreale e i gli studenti e docenti Urso e Alvic dell’Istituto Statale D’Arte che hanno realizzato il manifesto. «Siamo davvero felici - ha esordito il sindaco Alberto Arcidiacono - di raccontare la festa e l’evento della nostra città. È il frutto di una grande collaborazione di squadra con enti , associazioni, Istituzioni religiose , scuola. Grande entusiasmo per gli eventi in programma. La Festa del Santissimo Crocifisso rappresenta un momento di particolare importanza per la vita cittadina e rientra tra le manifestazioni finalizzate alla promozione del turismo e delle nostre tradizioni culturali e religiose».

«Nella predisposizione del calendario - hanno aggiunto gli assessori Letizia Sardisco e Fabrizio Lo Verso che hanno illustrato il programma nei minimi dettagli - abbiamo cercato di coinvolgere tutta la città, dalla Collegiata ad ogni angolo, quartiere, via e piazze ed ancora le associazioni, gli artisti, i gruppi folkloristici, le scuole. Una settimana imperdibile che tende a movimentare i flussi turistici e religiosi per dare impulso all’economia locale che continuerà con il maggio e l’estate monrealese. Abbiamo messo in moto tutte le potenzialità».

«La festa del tre maggio - ha spiegato il presidente del Consiglio comunale e deputato regionale Marco Intravaia - taglia il traguardo dei 398 anni e abbiamo voluto sostenerla, grazie alla Regione Siciliana, con un contributo da 124 mila euro. Con la sua eredità secolare è un patrimonio immateriale inestimabile, che valorizziamo sempre di più. I festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso rappresentano il cuore della nostra storia e devozione e sono orgoglioso di avere contribuito a far crescere questi giorni di fede, cultura e tradizione trasformandoli in un appuntamento imperdibile non solo per i monrealesi».

I primi giorni della festa sono dedicati alla cultura, allo spettacolo e al folklore. Il momento culminante è il giorno della processione il tre maggio. Si comincia con il solenne pontificale per poi passare alla tradizionale «discesa a spalla» della «Vara» per la ripida scalinata della Chiesa della Collegiata, per porre il Crocifisso dinnanzi il pannello di maiolica dove sarà venerato dai fedeli e baciato dai bambini. L’istituzione della festa risale al maggio del 1626. Ecco Il programma della manifestazione.

Domani, 29 aprile

Ore 19 Apertura festeggiamenti con la banda musicale «Guglielmo II» - Piazza Guglielmo II.

Ore 20 Spettacolo musicale: Alisia Jalsy in Concerto a cura della Consulta Giovanile di Monreale - Piazza Guglielmo II.

Ore 21.30 spettacolo comico: «Monreale ride» con Toti e Totino, Mary Cipolla, Antonio Pandolfo, Marco Manera, Ernesto Maria Ponte, Sergio Vespertino, Mago Plip, Stefano Piazza e la sua band. Spettacolo di beneficenza a favore di SPIA - Associazione Siciliana per le Immunodeficienze Primitive - Piazza Guglielmo II.

Ore 23.30 Dj Set: Rocco Domingo alle Terrazze dell'ex Hotel Savoia

Martedì 30 aprile

Ore 16 Inaugurazione Mostra «Oltre il tratto. Mandala e relax» a cura di M. Grimaudo - Biblioteca comunale S. Caterina.

Ore 17 Inaugurazione Mostra costumi d'epoca dell'Associazione Belle Epoque - Circolo di Cultura Italia.

Ore 18.30 Proiezione «SS. Crocifisso in Europa: racconti e testimonianze di monrealesi all'estero», a cura di N. Pittalà e M. V. Colacicco - Chiesa degli Agonizzanti.

Ore 20 Spettacolo musicale: MDM/ 1 QUI PER CASO 3.0 in concerto – Piazza Guglielmo II.

Ore 21.30 Lo spettacolo in musica con «I QUARANTA CHE BALLANO 90». SPECIAL GUEST NEJA - PRE SHOW «CUORE MATTO» – Piazza Guglielmo II.

Mercoledì primo maggio

Ore 7.30 Alborata sul Monte Caputo.

Ore 9 Omaggio al Santuario del SS.Crocifisso e concerti bandistici per le vie della città delle Bande Musicali «I Fiati della Normanna" e «Guglielmo II».

Ore 9.30 Tamburi di Monreale di V. Gulotta e Tamburi di Aspra di G. La Licata in festa per le vie della città.

Ore 10 Sfilata di Carri siciliani dell'Associazione «La Monrealese» per le vie dalle ore 12. Raduno dei Carri siciliani e delle Bande Musicali - Piazza Guglielmo II.

Ore 16 Sfilata del Gruppo Folk «Trinacria Bedda» per le vie della città.

Tamburi di Monreale di V. Gulotta e Tamburi di Aspra di G. La Licata in festa per le vie della città.

Ore 16.30 Concerti bandistici a cura delle Bande Musicali «I Fiati della Normanna» e «Guglielmo II» per le vie della città.

Ore 18 Sfilata e balli con abiti dell'800 a cura dell'Associazione Belle Epoque, per le vie della città.

Ore 18.30 Messa solenne con la partecipazione della Confraternita del SS. Crocifisso.

Ore 20 Spettacolo musicale: «Ricominciamo tutto» - Negramaro Tribute Band a cura di Es-senza - Largo Padre Pio.

Ore 22 Spettacolo artistico: «SONICS IN TOREN» a cura di Compagnia acrobatica SONICS - Piazza Guglielmo II.

Ore 23 Spettacolo piromusicale a cura di «FA.SI.MA. Eventi e Sapienza Eventi» - Piazza Vittorio Emanuele.

Ore 23.30 Dj Set: «Il Mercoledì italiano» di Dj Fabrizio Giuliano Terrazze dell'ex hotel Savoia.

Giovedì 2 maggio

Ore 07.30 Alborata sul Monte Caputo.

Ore 9 Omaggio al Santuario del SS.Crocifisso e concerti bandistici per le vie della città delle Bande Musicali «1 Fiati della Normanna» e «Guglielmo II»

Tamburi di Monreale di V. Gulotta e Tamburi di Aspra di G. La Licata in festa per le vie della città.

Ore 16 Sfilata di Carri siciliani dell'Ass. «La Monrealese» per le vie della città.

Sfilata del Gruppo Folk «Trinacria Bedda» per le vie della città.

Tamburi di Monreale di V. Gulotta e Tamburi di Aspra di G. La Licata in festa per le vie della città.

Ore 16.30 Concerti bandistici per le vie della città a cura delle Bande Musicali «I Fiati della Normanna» e «Guglielmo II».

Ore 17.30 Sfilata e balli con abiti dell'800 a cura dell'Associazione Belle Epoque, per le vie della città.

Ore 19 Vespri solenni e omaggio floreale del Sindaco al SS. Crocifisso.

Ore 21.30 Spettacolo musicale: FRANCESCO GABBANI in concerto a cura di Agave spettacoli - Piazza Guglielmo II.

Venerdì 3 maggio

Ore 7.30 Alborata sul Monte Caputo.

Ore 9 Omaggio al Santuario del SS.Crocifisso e concerti bandistici per le vie della città delle Bande Musicali «I Fiati della Normanna» e «Guglielmo II».

Tamburi di Monreale di V. Gulotta e Tamburi di Aspra di G. La Licata in festa per le vie della città.

Ore 11 Solenne Pontificale celebrato da Mons. S.E. Gualtiero Isacchi con la partecipazione delle autorità religiose, civili e militari.

Ore 14 Tradizionale discesa a spalle del Venerato Simulacro del SS. Crocifisso per la scalinata della Collegiata.

Ore 16.30 Corteo della Confraternita del SS. Crocifisso dalla Chiesa di San Castrenze alla Collegiata con Banda Musicale «Guglielmo II».

Tamburi di Monreale di V. Gulotta e Tamburi di Aspra di G. La Licata in festa per le vie della città.

Ore 18 PROCESSIONE DEL VENERATO SIMULACRO DEL SS. CROCIFISSO per le vie della città.

Ore 23.30 Omaggio floreale dell'Arcivescovo e del Sindaco al SS. Crocifisso e omaggio musicale al SS. Crocifisso dal Palazzo di città - Piazza Vittorio Emanuele.

Ore 24 Giochi pirotecnici su Monte Caputo a cura di «FA.SI.MA. Eventi e Sapienza Eventi»

Sabato 4 maggio

Ore 11 Commemorazione per la ricorrenza del 44esimo anno dall'uccisione del Capitano Emanuele Basile.

Le altre iniziative

Fino al 5 Maggio sarà allestita, presso la Chiesa degli Agonizzanti, la Mostra collettiva «Con Saverio Terruso» a cura di Ilaria Cascino.

Fino al 22 Maggio la Sala Novelli del Complesso monumentale Guglielmo Il ospiterà la Mostra Internazionale dei Mosaicisti Contemporanei -AIMC.

Fino al 2 Maggio, dalle ore 16 presso le Terrazze dell'ex Hotel Savoia, sarà allestito il «Village dei sapori mediterranei» per la degustazione e la promozione dei prodotti tipici del territorio a cura del GAL Terre Normanne.

Per tutti i programmi e aggiornamenti collegarsi alla pagina Instagram e Facebook e Instagram del Comune di Monreale.