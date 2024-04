Spettacoli, cooking show e abbuffate

L'omaggio corale ai plernix - così i greci chiamavano questo prodotto della terra - riprenderà la mattina di domani, alle ore 10, con la vivacità della Banda musicale Vincenzo Bellini per le vie del paese. Seguiranno il richiamo all’intramontabile storia della Targa Florio, avente per protagonista il fascino irresistibile delle Ferrari che invaderanno di rosso la Via Roma fino a Piazza La Mantia. Il torneo di Dama e i balli con Roby D'Antoni cederanno il passo ad altri momenti imperdibili pure nelle ore pomeridiane; tra questi la Mototerapia a cura dell'associazione motoclub limite 90 e «Guin riabilita», vari intrattenimenti musicali e naturalmente la serata dell'olio e del vino con degustazioni guidate. Un trionfo di profumi e sapori con prelibatezze del territorio, accompagnate dai liquori al carciofo, dal gusto unico e preparati secondo antiche ricette.

L’appuntamento con la tradizione vanta un programma eccezionalmente ricco di eventi e iniziative. Sabato 20 aprile 2022 una prima inaugurazione della sagra presso la Casa Comunale di Cerda guidata del primo cittadino Salvatore Geraci. Nel pomeriggio Piazza La Mantia e altre vie nevralgiche verranno animate da un'estemporanea di pittura a cura dell’Associazione Giovani Amici e dalla sfilata della pace. Non mancheranno speciali degustazioni, così come le note del gruppo folk Gazzara e musica Made In Sud che chiuderanno la giornata.

Alle 18 Giusy Battaglia, madrina della Sagra, sarà invece pronta a farsi portavoce del Premio Cynara nel corso della conferenza in programma presso l’aula consiliare di Cerda; a seguire un talk di approfondimento, un nuovo omaggio alla Targa Florio e l’antico mito della Ninfa Cynara trasformato in carciofo dal Dio Zeus, sarà il tema di riferimento del video mapping proiettato dalle ore 20.30 negli spazi della Villa Comunale. Secondo la mitologia greca Cynara era, di fatto, il nome di una divinità dolce, dagli occhi verdi e viola, e con lunghi capelli color cenere. Il Sovrano dell'Olimpo ne era follemente innamorato, ma all'ennesimo rifiuto si arrabbiò al punto di trasformarla nel celebre ortaggio. La giornata terminerà con lo spettacolo dell’Orchestra Mirko Casadei.

Alle ore 15, sarà la Banda musicale Maria Santissima dei Miracoli a rallegrare il pubblico per le vie del paese; il Carretto siciliano e stand espositivi animeranno poi la nevralgica via Roma, dove sarà possibile toccare con mano l'eccellenza siciliana nelle sue sfumature più autentiche.

Il Cynara Festival entrerà nel vivo mercoledì 24 aprile. Dalle ore 12, il Principe dell’agricoltura locale si fa Re, alla presenza di giornalisti e intenditori del gusto direttamente in campo, tra raccolte manuali, visite in aziende rurali e sfiziose degustazioni.

I festeggiamenti riprendono a suon di tamburi giovedì 25 aprile, dando il via alla 42esima edizione della Sagra del Carciofo di Cerda, a partire dalle ore 9.30, con la sfilata del gruppo folk I carrettieri città di Cerda lungo la via Roma fino a piazza La Mantia, dove poco dopo, arriveranno i Bersaglieri per un tributo alla Festa nazionale della Liberazione. Dopo un saluto corale del primo cittadino, Salvo La Rosa e Giusy Battaglia daranno il via a un viaggio multisensoriale sul Carciofo Spinoso Cerdese, raccontando le pietanze della tradizione, patrimonio delle famiglie di Cerda. Protagonisti del pomeriggio saranno invece la comicità de I Quattro Gusti, di Uccio De Santis e l’energia degli Sbandieratori di Caccamo e Gruppo Marchesato. Alle ore 20 infine verrà riproiettato il video mapping dedicato al mito di Cynara.

Momenti di convivialità e condivisione anche venerdì 26 aprile, a partire dalle ore 16 con laboratori a tema, show cooking e degustazioni. La giornata terminerà con un intrattenimento musicale (i 40 che ballano i 90).

Sabato 27 aprile il Cynara Fest si aprirà con la cerimonia di consegna della Bandiera italiana al comune di Cerda dall’ANCRI, Associazione nazionale Cavalieri al merito della Repubblica. Il programma prevede poi un talk in piazza La Mantia dalle ore 12 in poi.

Si riprende alle 16, con nuovi laboratori, un torneo di Burraco a cura del Circolo Fiordaliso; dalle 19.30 spazio ad assaggi, show cooking e la proiezione del video mapping con il venir della sera.

Giochi e bambini colorano le prime ore mattutine di domenica 28 aprile in compagnia dell’associazione Albero Azzurro animazioni e, chi non l’ha ancora fatto, potrà provare specialità a base di carciofo nell’ampia selezione dei ristoranti di Cerda. Il Cynara Festival si concluderà con la voce di Bianca Atzei, che in seconda serata (ore 22) terrà un concerto nella piazza centrale.

Le degustazioni

Saranno tanti gli appuntamenti da non perdere. Iniziamo co le degustazioni. Tutti i momenti degustativi saranno abbinati ai vini della DOC Monreale.

Mercoledì 24 aprile

Ore 12 – Raccolta dei carciofi, visite in aziende rurali e pranzo con degustazione delle antiche ricette delle Signore Cerdesi.

Giovedì 25 aprile

Ore 13 – La madrina Giusi Battaglia apre la degustazione delle pietanze a base del carciofo spinoso cerdese.

Venerdì 26 aprile

Ore 16 Laboratori

Ore 17.30 – Show cooking e degustazioni.

Sabato 27 aprile

Ore 16 – Laboratori.

Ore 19.30 – Show cooking e degustazioni.

Domenica 28 aprile

Iniziative di degustazione.

Gli spettacoli

Mercoledì 24 aprile

Ore 21.30 – Intrattenimento musicale con l’Orchestra Mirko Casadei.

Giovedì 25 aprile

Ore 10.30 – Sfilata lungo la Via Roma del gruppo folk I carrettieri di Cerda; Ore 14 – Giochi, intrattenimento musicale e balli di gruppo a cura di Roby D’Antoni e Tony Paola; Ore 16.30 – Spettacolo di cabaret con I Quattro Gusti; Ore 19.00 – Spettacolo di cabaret con Uccio De Santis.

Venerdì 26 aprile

Ore 22 – Intrattenimento musicale I 40 che ballano i 90.

Sabato 27 aprile

Ore 22 – Ospite di livello nazionale

Domenica 28 aprile

Ore 22 – Concerto di Bianca Atzei.