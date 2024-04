Cerda in festa per sua maestà il carciofo

È questo il senso profondo e, allo stesso tempo, semplice ed immediato del Cynara Festival, in programma dal 20 al 28 aprile a Cerda e che avrà il suo vertice, il 25 aprile, con l’edizione numero 42 della Sagra del Carciofo di Cerda, appuntamento storico e dall’anima popolare che, dalla sua prima edizione avvenuta nel 1984, richiama decine di migliaia di persone: famiglie, turisti e viaggiatori del gusto, alla ricerca di un’esperienza che vale un tesoro. Farne scoprire la ricchezza, esaltarne il valore prospettico – soprattutto per le nuove generazioni - investendo su questo «giacimento culturale» oltre che produttivo e socio-economico, è la missione concorde di tutti i cerdesi, guidati da un’Amministrazione comunale che, sul carciofo punta e scommette, insieme alla sua intera comunità.

«Cerda e il carciofo sono il destino di un intero territorio – afferma Salvatore Geraci, sindaco di Cerda e parlamentare regionale siciliano -. Prima di tutto, storicamente, perché questo areale agricolo si è sempre distinto per essere il più vocato per la coltivazione del carciofo spinoso di Cerda, il più prezioso tra le specialità autoctone della Sicilia. Tante famiglie hanno fondato la loro esistenza su questo piccolo ma importante tesoro che, ancor di più deve estendere i suoi benefici, entrando pienamente nel panorama delle eccellenze del sistema agroalimentare della nostra isola. Il Cynara Festival è lo strumento che può generare quel salto di qualità che oggi, già da questa edizione, vogliamo affermare, realizzando per la 42esima edizione un programma fitto di iniziative, esteso ad otto giorni e che avranno, il giorno 25 aprile, Festa della Liberazione - nel pieno rispetto della tradizione - il massimo della partecipazione popolare con la grande e affollata Sagra del Carciofo di Cerda, tra le più partecipate in Italia».