Direttiva Case Green: aumenta il valore della tua casa con l’efficienza energetica

La Direttiva Case Green (o più tecnicamente Epbd - Energy performance of building directive), introdotta dal Parlamento Europeo, impone agli Stati membri dell'Unione Europea di adottare politiche volte a migliorare la prestazione energetica degli edifici.

Obiettivi della Direttiva

Gli edifici dell'UE sono responsabili del 40% del consumo energetico e, con un parco immobiliare per oltre il 70% inefficiente sotto il profilo energetico, la grande parte dell’energia utilizzata va sprecata. Per tale ragione la direttiva Case Green si pone l’obiettivo di applicare una serie di interventi, come la sostituzione di infissi e l’adozione di sistemi innovativi di riscaldamento, allo scopo di migliorare l’efficienza del parco immobiliare europeo.

Come la Direttiva influenza il valore della tua casa

La Direttiva Case Green ha un impatto diretto sul valore degli immobili. Le case con un'elevata efficienza energetica sono già le più richieste sul mercato e il loro valore in alcune regioni è più alto di quasi il 40% in più rispetto a quelle energivore; nella stessa direzione si muovono le banche, che offrono “mutui green” a tassi più bassi per le case con classi energetiche migliori. Di contro, assistiamo a una continua svalutazione e minor richiesta per gli edifici con prestazioni energetiche inferiori, che stanno diventando sempre più difficili da vendere o affittare.

Fortezzza è al tuo fianco per una casa efficiente e di valore

Fortezzza, con la sua gamma di prodotti di alta qualità e servizi chiavi in mano, ti aiuta a rispondere alle nuove esigenze di efficientamento energetico, aumentando così non solo il comfort della tua casa, ma anche il suo valore.

Infissi a taglio termico:

• Fortezzza offre una vasta gamma di infissi a taglio termico per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale. Sono infissi realizzati con materiali di alta qualità e tecnologie innovative, che garantiscono un'elevata efficienza energetica, una minima dispersione di calore e un elevato isolamento acustico.

Porte blindate ad alto isolamento:

• Le porte blindate Fortezzza garantiscono non solo la sicurezza della tua casa, ma anche un elevato isolamento termico e acustico.

• La loro struttura è realizzata con materiali ad alta efficienza energetica, con guarnizioni di tenuta perimetrali che garantiscono la massima tenuta all'aria e all'acqua.

Consulenza per la scelta dei prodotti:

• Fortezzza mette a tua disposizione un team di esperti che ti aiuterà a scegliere i prodotti più adatti alle tue esigenze, ti guiderà in funzione delle normative vigenti in materia di efficienza energetica e ti seguirà nella scelta delle soluzioni più efficaci per migliorare l'efficienza energetica della tua casa.

Come infissi e porte possono aiutare l'efficienza energetica della tua casa

Gli infissi e le porte sono due elementi chiave per migliorare l'efficienza energetica della tua casa.

Perché?

• Fino al 70% del calore in una casa si disperde attraverso le pareti, i tetti e i pavimenti.

• Porte e infissi e vecchi e con un cattivo isolamento contribuiscono in modo significativo a questa dispersione, facendoti sprecare denaro in bollette energetiche.

Sostituendo i tuoi vecchi infissi e porte con nuovi modelli ad alta efficienza energetica, puoi ridurre drasticamente la dispersione di calore e contemporaneamente aumentare il comfort abitativo e il valore della tua casa.

Progettazione su misura

Fortezzza offre un servizio di progettazione su misura per ottimizzare gli spazi e migliorare l'efficienza energetica della tua casa, una consulenza che terrà conto delle tue esigenze, del tuo budget e delle normative vigenti.

Oltre a infissi e porte, l’azienda offre anche una vasta gamma di prodotti per l'arredamento di interni:

• Parquet: un pavimento in parquet dona alla tua casa un'eleganza senza tempo. Fortezzza propone una vasta gamma di essenze e finiture per soddisfare ogni gusto ed esigenza.

• Carta da parati e boiserie: un'ampia scelta di stili e colori per impreziosire le tue pareti con un nuovo look in modo semplice e veloce.

• Pergole: la soluzione ideale per creare un angolo di fresco relax in giardino o sul terrazzo.

• Zanzariere: indispensabili per proteggere la tua casa da insetti e zanzare. Progettate e realizzate su misura in diverse tipologie e colori.

• Termoarredi: elementi decorativi che arredano e riscaldano la tua casa. Fortezzza propone termoarredi in diversi modelli e colori per adattarsi a qualsiasi ambiente.

Fortezzza: il partner affidabile per la tua casa

Scegliendo Fortezzza, potrai avere la certezza di affidarti a un'azienda seria e affidabile che ti offre un'ampia gamma di soluzioni tecniche ed estetiche in grado di soddisfare ogni tua esigenza, con prodotti progettati per migliorare l'efficienza energetica della tua casa e ridurre i costi di riscaldamento e raffrescamento. Il partner ideale che ti accompagnerà in ogni fase della ristrutturazione, dalla progettazione all'installazione finale, fino all’assistenza post-vendita. Con Fortezzza, la tua casa diventerà un investimento sicuro, confortevole e di grande valore.

Fortezzza non è solo un'azienda che vende infissi, porte e prodotti per l'arredamento di interni. È il partner che ti aiuta a rendere la tua casa un luogo sicuro, confortevole ed efficiente.

Perché la tua casa è importante?

• È il luogo dove vivi, dove trascorri la maggior parte del tuo tempo e dove crei i tuoi ricordi più belli.

• È il tuo rifugio, il tuo nido sicuro, dove puoi rilassarti e sentirti a tuo agio.

• È un investimento importante, che rappresenta il frutto del tuo lavoro e dei tuoi sacrifici.

Fortezzza lo sa e per questo mette al centro di tutto la tua casa. L'azienda si impegna a offrirti prodotti di altissima qualità, in grado di migliorare la tua casa sotto ogni punto di vista:

• Efficienza energetica: i prodotti Fortezzza ti aiutano a risparmiare sulle bollette e a ridurre l'impatto ambientale.

• Sicurezza: le porte blindate e gli altri sistemi di sicurezza Fortezzza proteggono te e la tua famiglia da intrusioni e furti.

• Comfort: gli infissi e le porte Fortezzza ti offrono un ambiente confortevole e silenzioso.

• Design: i prodotti Fortezzza sono belli e raffinati, in grado di dare un tocco di stile alla tua casa.

Scegli Fortezzza. Scegli un partner affidabile che ti aiuterà a rendere la tua casa il luogo dei tuoi sogni.