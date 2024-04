Amore per la natura e gli animali: a Palermo Verdezampa, il pet store

La storia di Verdezampa inizia nel 1985 con un piccolo negozio, «L’Agricoltore», dedicato all'agricoltura e al giardinaggio. La passione per gli animali ha poi portato l'azienda ad ampliarsi e nel 2001 nasce il brand Verdezampa, un pet store che racchiude l'amore per la natura e per i nostri amici a quattro zampe. Un’ascesa frutto dell’impegno, della sensibilità, della preparazione e delle idee. Con il tempo, Verdezampa ha conquistato la fiducia di una clientela sempre più numerosa, grazie alla professionalità e competenza del suo staff. L'azienda è cresciuta e oggi conta sette punti vendita in tutta la città di Palermo, dando la possibilità ai clienti di raggiungere ogni negozio con grande facilità. L'ultimo pet store è stato inaugurato lo scorso febbraio in Via Aquileia 2, angolo Viale Lazio. Il nuovo negozio offre un'ampia gamma di prodotti e accessori per animali domestici, selezionati con cura per garantire la massima qualità e sicurezza.

La mission di Verdezampa è quella di supportare i clienti nella cura e nel benessere dei loro animali, offrendo consulenze personalizzate e un servizio di assistenza impeccabile. Lo staff di Verdezampa è composto da esperti qualificati che mettono a disposizione la loro conoscenza per aiutare i clienti a scegliere i prodotti più adatti alle esigenze dei loro amici a quattro zampe.

Verdezampa organizza inoltre eventi e iniziative dedicate alla sensibilizzazione sul tema del benessere animale e alla promozione di una convivenza sana e responsabile con i nostri amici a quattro zampe.