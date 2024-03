Panificio Quartararo, tripudio di sapori

I dolci pasquali del Panificio Quartararo di Palermo rappresentano una vera e propria eccellenza della pasticceria siciliana, capace di deliziare i sensi e portare gioia e tradizione in ogni tavola durante le festività pasquali. Grazie alla maestria artigianale e alla passione per la tradizione, il Panificio Quartararo continua a mantenere viva l'autentica cultura dolciaria siciliana, regalando momenti di genuino piacere a tutti coloro che scelgono i suoi prodotti per celebrare la Pasqua. Dal 1990 il Panificio pasticceria pizzeria Quartararo, nella sua sede storica di viale Regione Siciliana 2207 sud-est Palermo, delizia la clientela con la bontà dei suoi prodotti artigianali. Inizialmente la produzione era concentrata sul pane e i prodotti da forno, con il passare del tempo grazie alla costante formazione si è ampliata anche la produzione di pasticceria, gelateria, rosticceria, gastronomia e pizzeria. Nel 2015 è stata inaugurata un’altra location in via Ausonia 112, che diventa sin dall’inizio il fiore all’occhiello della città, tutta la famiglia è parte integrante dell’azienda e uno dei figli Ignazio si è specializzato nei lievitati iniziando a produrre panettoni, colombe, croissant, tutto di altissima qualità utilizzando metodi di lunga lievitazione con lievito madre rinfrescato giornalmente. Il risultato è un prodotto di etichetta «pulita».

La colomba pasquale è un dolce tradizionale della Pasqua, simboleggia la pace e l’amore, proprio per la sua forma di colomba, simbolo di vita eterna e della resurrezione di Cristo. L'invenzione e commercializzazione della colomba di Pasqua così come la conosciamo oggi avvenne intorno al 1930 a partire da un'idea del pubblicitario Dino Villani che lavorava per una nota azienda dolciaria milanese e che pensò di lanciare sul mercato un dolce tipico per Pasqua, ed è per questo che l’azienda Quartararo ha consolidato negli anni questa tradizione, selezionando ad uno ad uno gli ingredienti di altissima qualità: tuorlo d’uovo pastorizzato, burro, brand di farine e lievito naturale. Sono utilizzate le migliori tecniche di lievitazione che cominciano da un impasto lievitato per 16 ore e rinfrescato e fatto lievitare per altre 16 ore, fino ad arrivare alla cottura e alla farcitura. Da Quartararo troverete la classica colomba mandorlata, per i più golosi la colomba al pistacchio e al cioccolato, e per i più sfiziosi….. novità di quest’anno la colomba al gusto buccellato con fichi e noci. Senza dimenticare un’altra reginetta delle tavole a Pasqua: la cassata. Questo capolavoro della pasticceria siciliana è una torta riccamente decorata e composta da strati di pan di Spagna imbevuti di liquore, ripieni di ricotta dolce, canditi, e decorati con glassa colorata e frutta candita. La cassata pasquale del Panificio Quartararo è un tripudio di sapori e colori, un'autentica gioia per gli occhi e il palato che incanta i commensali durante le festività pasquali.