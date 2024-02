Arredamenti Musso, la qualità al top

Arredamenti Musso nasce nel 1985 a Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo. Il suo fondatore, l’imprenditore Salvatore Giuseppe Musso, nel corso degli anni è riuscito a far crescere l’azienda sia in termini di fatturato che di fidelizzazione del cliente.

Nel 2016 l’apertura del nuovo show-room, con oltre 2000 metri quadri di esposizione, dove i prodotti sono presentati in ambientazioni curate in ogni dettaglio, con stile ed eleganza. Ciò ha di fatto reso Arredamenti Musso il punto di riferimento imprescindibile per chi vuole arredare casa. L’azienda si trova in Contrada Rizza - Area Artigianale di Chiusa Sclafani 0919865548. Indirizzo email: [email protected].

«La meticolosa selezione dei brand italiani - spiega l’amministratore delegato dell’azienda Giuseppe Musso - che rappresentano la migliore tradizione del design, che tutto il mondo ci invidia, unita all’attenzione verso quelle aziende che garantiscono il miglior rapporto qualità/prezzo, che è il nostro core business, rappresenta la nostra mission aziendale.

«La continuità aziendale - prosegue l’amministratore delegato - non solo ha rafforzato la fiducia dei nostri clienti, ma anche le partnership commerciali. Con prestigiose aziende come Scavolini, Calligaris, Le Fablier, Cattellan, Moretti, Colombini, Sangiacomo, Dorelan, Fasolin, Tomasella, vantiamo rapporti stabili e duraturi. Da qualche anno abbiamo, anche, implementato la nostra offerta di prodotti, inserendo arredo bagno, porte per interno, illuminazione ed oggettistica».

Come si legge sulla pagina facebook dell’azienda, ricca di foto e indicazioni, è possibile la progettazione di cucine, camere da letto, pareti attrezzate. Disponibili librerie, divani, materassi, elettrodomestici, camerette e tutto ciò che occorre per l'arredo.

«Siamo molto attenti, inoltre, all’innovazione e al Green, che rappresenta un criterio imprescindibile nella scelta dei nostri partner commerciali e per i nostri investimenti. Il nostro show-room - continua l’amministratore delegato Giuseppe Musso - è alimentato da un impianto fotovoltaico che lo rende completamente autonomo e sostenibile. La riduzione dei costi energetici e di gestione, inoltre ci ha permesso di ridurre il prezzo finale e rendendoci molto competitivi».

«L’anno prossimo - conclude l’amministratore delegato Giuseppe Musso - festeggeremo i 40 anni di attività. Questo importantissimo traguardo verrà accompagnato da eventi, promozioni e attività straordinarie. Seguiteci sui nostri canali social per rimanere aggiornati!».