Legumi siciliani di alta qualità: l’esempio dei prodotti «Il Baccello»

Che i legumi siciliani siano una prelibatezza, non è mai stato in discussione. Ma il problema vero per tutti i produttori siciliani è sempre stato quello di riuscire ad offrire questi eccezionali prodotti della nostra terra nelle quantità, standard qualitativi e di sicurezza richiesti dalla grande distribuzione organizzata, e ovviamente a prezzi competitivi. Ecco perché i produttori tradizionali che servono la GDO tendono a rifornirsi anche all’estero per rispettare i quantitativi. Ma a questo punto di siciliano resta davvero poco. Ma c’è chi si oppone a queste scelte che favoriscono prodotti esteri. «È un compromesso - spiegano dalla Commer.fin - che noi abbiamo sempre rifiutato di accettare, da oltre ottant’anni. Per noi o si produce in Sicilia, o si resta fuori dalla GDO. E siamo sempre stati coerenti con questa nostra filosofia. È da 7 anni che proviamo con insistenza a realizzare un prodotto che soddisfacesse le esigenze della GDO, senza alcun compromesso su origine e naturalezza».

«Abbiamo chiesto - proseguono - la consulenza di decine di agronomi, provenienti anche dall’estero, abbiamo collaborato fianco a fianco per anni con le aziende agricole siciliane nostre fornitrici in esclusiva per cercare di raggiungere l’obiettivo, abbiamo investito in loro, tanto, ma alla fine ce l’abbiamo fatta». Il risultato di questi sforzi è «Il Baccello»: è la prima linea di legumi interamente prodotti in Sicilia, senza forzare i tempi di produzione, e senza l’ausilio di sostanza chimiche, ma mettendo insieme oltre ottant’anni di esperienza e il know how specialistico dei nostri fornitori. «Oggi - concludono - possiamo affermare con certezza di aver creato una linea di prodotti unici, che per sapore e qualità non hanno niente da invidiare alle piccole produzione locali, e tutto nel rispetto degli elevati requisiti di sicurezza e certificazioni richiesti dalla GDO e a prezzi accessibili. Il frutto di 7 anni di investimenti e duro lavoro è stato riconosciuto dalle numerose certificazioni che i nostri prodotti hanno ricevuto: Certificazione bio, Certificato “Qualità sicura garantita dalla Regione Siciliana”, Certificazione ISO 22005». Ma la conferma più grande arriva dal mercato. Oggi i prodotti a marchio il Baccello, con un accattivante, nuovo packaging, sono distribuiti nella GDO siciliana e in particolare in oltre 250 punti del Gruppo Sisa con le insegne Sisa, Quick e Crai.