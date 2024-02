«Una tradizione centenaria da tramandare ai nostri figli»

L’importanza della tradizione, un vero tesoro per una comunità. Un tesoro da conservare e da tramandare ai figli, ai nipoti, alle future generazioni. Il presidente dell’Associazione Carnevale Casteldaccese Vito Di Domenico lancia un messaggio carico di emozioni e particolarmente significativo. Perchè il Carnevale di Casteldaccia non è solo una festa, ma fa parte della storia della comunità, dei suoi costumi, della sua immagine che fa il paio con una posizione geografica straordinaria e apprezzata da visitatori di ogni parte del mondo.

«Carissimi concittadini e visitatori - scrive Il presidente dell’Associazione Carnevale Casteldaccese Vito Di Domenico - sono commosso ed allo stesso tempo orgoglioso di salutare la sesta edizione del Carnevale Casteldaccese. È stato difficile in questi anni privarci di qualcosa che per noi casteldaccesi non è solo divertimento, ma, passione, credo, cultura, tradizione, memoria, un qualcosa che accomuna questa comunità unendosi in gruppi che socializzano nei mesi antecedenti le ceneri, creando con grande inventiva ed eccezionale operosità e generosità un evento che diventa motore portante per un incremento turistico ed economico per le nostre attività produttive. Oggi avere il privilegio di rappresentare l’Associazione Carnevale Casteldaccese “Peppino Clemente” al mio secondo mandato mi rende orgogliosamente felice di tramandare questa nostra tradizione centenaria ai nostri figli ed ai figli dei nostri figli. Ancora una volta abbiamo rivolto il nostro Carnevale a tutti i ceti sociali, ai giovani, a tutte le scuole di ogni ordine e grado , ma sopratutto alle attività produttive. Un ringraziamento va al nostro sindaco, l’onorevole Giovanni Di Giacinto, che ha sempre creduto e supportato la nostra Associazione sin dal momento della sua costituzione nel Dicembre del 2016. Ma va ringraziata tutta l’Amministrazione Comunale, il presidente del Consiglio Comunale, gli assessori, l’Unione dei Comuni Corvo – Eleuterio, l’Assemblea Regionale Siciliana e l’Assessorato Regionale Siciliano Sport –Turismo e Spettacolo per i Patrocini, l’onorevole Vincenzo Figuccia, il Comando Stazione Carabinieri di Casteldaccia, i Vigili Urbani, la Protezione Civile Casteldaccia, l’Era di Altavilla Milicia, la Npca Casteldaccia Odv, tutte le maestranze coinvolte nella creazione dei carri, le scuole di ballo, le 132 aziende Commerciali ed imprenditoriali che ci hanno sostenuto economicamente e tutti i casteldaccesi residenti ed emigrati con un saluto particolare al nostro concittadino di Chicago, l’ avvocato Stephen Fiorentino, ma soprattutto grazie ai miei trenta soci che con il loro lavoro gratuito e volontario rendono possibile tutto questo ed in modo particolare il vicepresidente Salvatore Fricano e la segretaria Maddalena Manzella. A tutti i Casteldaccesi, ai visitatori, auguro buon Carnevale e Viva il Carnevale Casteldaccese».