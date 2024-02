Cortei in maschera e carri tra cibo, risate e divertimento

Da domani al 13 febbraio torna la grande festa a colori del Carnevale di Casteldaccia. Un programma fitto di appuntamenti che porterà allegria nelle strade della cittadina in provincia di Palermo che vanta una tradizione antica. Uno spettacolo nello spettacolo a Casteldaccia, facilmente raggiungibile dall’autostrada Palermo-Catania. Musica, balli, cortei in maschera, i carri allegorici, le maschere tradizionali. Ma anche le degustazioni, in vino in uno dei luoghi simbolo della sua produzione in Sicilia, le risate con gli spettacoli di cabaret e tanta musica. Non mancherà proprio nulla per il divertimento per tutta la famiglia, grandi e piccoli, accomunati dalla voglia di trascorrere giorni di allegria e spensieratezza tra mille colori. Ecco il programma.

Domani

Alle ore 9.30 la sfilata degli alunni di tutte le scuole in maschera. L’itinerario del festoso corteo, concordato dagli organizzatori con il Comune, sarà il seguente: piazza Dante, via Lucania, via Volante, via Pedone, via San Giuseppe, via Enna, via Naurra, via Moncada, via Roma, piazza Matrice. È attesa, come ogni anno, una grande partecipazione di ragazzi che si preparano da settimane all’iniziativa.

Alle ore 11 animazione per tutti i bambini in piazza Matrice con il «Circ’Opificio» di Palermo.