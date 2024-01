«Sesto 6 Senso», sapori a Castelbuono

Le attenzioni per l’identità del territorio unite alla passione e dedizione per la lavorazione e semplicità dei piatti fanno del ristorante-pizzeria «Sesto 6 Senso» una realtà che sposa la genuinità degli antichi sapori del luogo madonita, regalando emozioni anche ai palati più esigenti. Una incredibile sensazione di bontà. «Sesto 6 Senso» è un ristorante-pizzeria situato nello splendido centro storico medioevale di Castelbuono, nel territorio madonita. Nella magnifica cornice del paese, lungo Corso Umberto I, il locale è ubicato a pochi metri dalla Fontana «Venere Ciprea», uno dei monumenti più caratteristici del paese. Dall’aspetto innovativo e interessante, la location offre una grande sala dove poter godere della cucina tipica che regala tanti piatti ricchi di sapori ed emozioni. Volgendo lo sguardo in profondità del luogo ci affacciamo su un ampio giardino storico fruibile nel quale è possibile pranzare e cenare al fresco e all’ombra di agrumi e piante secolari.

Il ristorante-pizzeria nasce nel 2018 dalla passione e dall’intraprendenza di un ragazzo molto giovane, Domenico Mazzola, che grazie al sostegno della sua famiglia e all’amore per la cucina tradizionale riesce ad esprimersi con semplicità e originalità nella preparazione dei piatti tipici e di pizze fantasiose. Domenico, giovane pizzaiolo, oltre a proporre le classiche, si diletta nella sperimentazione di pizze dal gusto originale e ricercato. Ogni pizza è una sorpresa, una delizia per il palato. Insieme ai fratelli, Gabriele e Michele, oggi riescono ad essere tra gli imprenditori gastronomici più giovani del vivace borgo castelbuonese.

La pizza è l’espressione della bontà e della genuinità dei prodotti madoniti: impasto gustoso e leggero, creatività nelle decorazioni, condimenti profumatissimi. Il risultato è una pizza irresistibile, profumata, leggera e digeribile. Le pizze sono tutte preparate con passione, cura e ingredienti freschi e stagionali. E poi, hai sentito che profumo? Definirlo vintage è un complimento, fragrante al palato, un tuffo nel passato che riporta a un’atmosfera un po’ rurale, fatta di spazi aperti, distese di grano e forni di una volta. Un viaggio nel tempo. Una vera prelibatezza che rende una tappa a Castelbuono, una scelta ancora più invitante sia per le famiglie che per le comitive di amici. Domenico ed il suo staff professionale, sono sempre pronti ad esaudire ogni desiderio goloso. Le pizze sono presentate con prodotti di primissima scelta. Ottima e varia la scelta dal menu. Senza dimenticare la location esterna, immersa in un piccolo angolo di paradiso nel centro di Castelbuono, in mezzo al profumo di alcuni alberi di agrumi. Un piccolo sogno, che è realtà.