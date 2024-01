Casale Drinzi, tradizione a Collesano

Un mix di farine di grano duro e tenero Antico Mulino dei Madoniti, lievito, sale, olio extra vergine d’oliva, acqua. E poi una lievitazione lenta, con una maturazione minima di 48 ore. E per completare il quadro l’impasto senza glutine di propria produzione. Siamo nel cuore delle Madonie, al ristorante - pizzeria - bed & breakfast Casale Drinzi, situato ad un chilometro dal centro abitato di Collesano, immerso nel suggestivo panorama del Parco delle Madonie. Presidio Slow Food. Un posto unico dove potersi rilassare e gustare le specialità madonite. Tutto a chilometro zero. Il locale vive in una luce morbida e riposante, che crea un’atmosfera calda e familiare. Una volta entrati non si potrà sfuggire al fascino e alla piacevolezza di un luogo che racconta, con il suo stile elegante e sobrio, la propria romantica storia e quella della zona in cui vive. Non manca una vasta varietà di vini delle più pregiate cantine vinicole siciliane e nazionali. Il ristorante del Casale Drinzi è il luogo ideale per festeggiare compleanni, battesimi, comunioni, cresime, feste di lauree o trascorrere una piacevole serata tra amici. Alle pizze è dedicata una particolare attenzione grazie all’esperienza del Maestro pizzaiolo palermitano Mario Papa, supportato e coadiuvato dal giovane emergente pizzaiolo Simone Oddo. Casale Drinzi, le Madonie... anche a tavola. È una ristorazione che pone particolare importanza alla freschezza e alla provenienza delle materie prime utilizzate, in modo da garantire il meglio della tradizione culinaria madonita. L’impegno per la riscoperta dei sapori di un tempo e una cucina che privilegia prodotti naturali del territorio fanno di Casale Drinzi un luogo unico, immerso in una natura straordinaria.

Una tappa fondamentale in un itinerario gastronomico.

Presidio Slow Food, come sottolineato. Un progetto nato per tutelare piccoli produttori che valorizzano il territorio, recuperano antichi mestieri e tecniche di lavorazione salvando dall'estinzione varietà di ortaggi e frutta. Con la pizza immancabile la birra artigianale prodotta dal birrificio 24 Baroni di Nicosia. Importanti i partner: per i prodotti di farine l’Antico Mulino dei Madoniti; Cassata allevamento di prodotti caseari fornisce invece la mozzarella fresca fiordilatte. Dalla pizza al ristorante. Le verdure di montagna, cibo semplice ma essenziale sono da contorno o base aromatica di antipasti, primi e secondi. I funghi e la selvaggina contribuiscono a rendere unici i nostri piatti. Il Casale Drinzi pone inoltre particolare importanza alla freschezza e alla provenienza delle materie prime utilizzate in modo da garantire e proporre il meglio della tradizione culinaria madonita. La cucina si basa principalmente nella riscoperta dei sapori di un tempo privilegiando quindi solo prodotti naturali e del territorio.