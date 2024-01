Assud, quando la bontà è senza confini

Quando pensiamo alla pizza trapanese per eccellenza non possiamo che proiettarci Assud. Su via del Celso, nel cuore di Palermo, vicino ai Quattro Canti, c’è Assud a Santamarina Pizzeria Siciliana, un nuovo locale che è aperto da un paio di anni portando a Palermo la pizza trapanese o siciliana, una vera delizia, frutto di un lavoro costante alla ricerca della qualità nel solco della tradizione. I profumi irresistibili, un impasto lavorato come vuole la tradizione e che risulta straordinariamente digeribile, prodotti di altissima qualità che sono espressione del territorio: questi gli ingredienti di un successo straordinario. La «Rianata» e la «Rianella» sono ovviamente le inconfondibili pizze del territorio che introducono un menu nel quale i nomi delle pizze sono dedicati alle più importanti opere musicali, letterarie e cinematografiche siciliane.

Da «Il gattopardo» a «Nuovo Cinema Paradiso» fino a «Malarazza» l’arte siciliana si mescola con le meraviglie gastronomiche isolane: i capperi di Pantelleria, le alici di Sciacca, il pomodoro di pennula, la salsiccia vitese, il caciocavallo ragusano, i salumi dei Nebrodi. Una bontà infinita da gustare in coppia o con gli amici in uno scenario che esalta il gusto.

Una storia straordinaria che affonda le radici nel passato. La Pizza Siciliana nasce nel secondo dopoguerra nei locali popolari dei vicoli del porto di Trapani. Una tradizione che si tramanda, quindi, da generazioni.

Farine di grani siciliani macinate a pietra, una lunga lievitazione che prevede l’ultima fase direttamente in pala e l’uso del pomodoro fresco o di «pennula» sono le tre caratteristiche fondamentali che rendono la Pizza Siciliana o trapanese, unica ed inimitabile, profumatissimae apprezzata in ogni parte del mondo. Semplicemente eccezionale. «Noi di Assud - spiegano dalla pizzeria - abbiamo voluto raccogliere questa straordinaria esperienza gastronomica per arricchirla con la nostra visione. La nostra Pizza Siciliana incontra la tradizione, la storia, i sapori della Sicilia e le eccellenze dei suoi prodotti e dei suoi produttori. Per condire le nostre pizze utilizziamo solo prodotti provenienti dall’Isola». Assud è un progetto di ristorazione che nasce nel 2013 a Marsala dove oggi è presente con due attività: Assud Cibo da Strada, un laboratorio dedicato allo street food e Assud Mozia, una trattoria e pizzeria nel cuore delle saline di Marsala di fronte l’Isola di Mozia. Assud è pure a Pantelleria, «la nostra isola del cuore», sottolineano i titolari, dove gestisce «Il Mulino di Scauri» un residence realizzato in un antico frantoio del 1700 a Scauri, uno dei posti più suggestivi dell’isola. Un percorso unico all’insegna del gusto.