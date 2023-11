Mamma Sicilia, sapori e profumi dell’Isola

Mamma Sicilia è un brand frutto dell'amore di Vincenzo e Manuel Scardamaglia, due giovani fratelli palermitani con voglia di fare impresa e debuttare nel mondo della ristorazione.

“Un progetto - raccontano - che abbiamo studiato per qualche anno e nato successivamente in piena pandemia. Siamo profondamente legati ai profumi e ai sapori siciliani e amanti del mondo della ristorazione, grazie alla passione per la cucina tramandata dalla mamma Mimma”.

Il nuovo progetto Mamma Sicilia prende quindi forma, ispirato alla tradizionale pasticceria siciliana ma rivisitata in chiave moderna e accompagnata dall'estro e dalla creatività dei due ragazzi. Manuel e Vincenzo si occupano principalmente nella gestione della produzione dei prodotti che avviene in maniera totalmente artigianale all’interno dei laboratori.

“Da tre anni a questa parte - continuano - cimentandoci nella produzione dei panettoni ci siamo presi grandi soddisfazioni nella città di Palermo, lavorando dopo poco tempo con gran parte d’Italia attraverso il nostro shop online. Abbiamo recentemente aperto un nuovo centro di produzione dedicato principalmente alla produzione del nostro panettone, lavorato in maniera totalmente artigianale, partendo, dalle uova al burro, da ingredienti di altissima qualità. Offriamo diverse linee nella vendita dei panettoni, dal classico al più goloso rimanendo però fedeli alla qualità delle materie prime”. Inoltre l’azienda sarà presente al Fancy Food di New York 2024. “Il progetto - concludono - è di realizzare altri punti vendita. Il papà Michele si occupa della contabilità e della gestione dell'attività, la moglie mamma Mimma invece ha tramandato la passione per la cucina e non solo...”.