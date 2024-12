Il casatiello di Carmine Pellone vince il campionato Pizza dell'Identità

Trentasette anni, definito «L’artigiano dell’impasto» o «Maestro della cottura», Carmine Pellone conferma in Sicilia, allo Sfincione Fest di Bagheria, la sua passione e maestria per l'arte bianca. È questo il profilo del vincitore del Campionato nazionale Pizza dell’Identità.

Carmine Pellone da sempre ha le idee chiare: unire tradizione ed evoluzione della tecnica degli impasti. Pizzaiolo pluripremiato dalle guide Gambero Rosso e 50 Top Pizza, è il frontman di Fonderì pizza glamour, uno dei luoghi del gusto a Napoli dove oltre a trovare la pizza napoletana potete trovare anche pane, pizza in pala, sfoglia all’italiana e alla francese, quindi lavorazioni di impasti completamente differenti e definisce il suo locale più un laboratorio che una semplice pizzeria.

La competizione, promossa dal Molino Riggi, ha visto sfidarsi in semifinale quattro maestri della lievitazione in rappresentanza di altrettante regioni: Giuseppe Martinez per la Sicilia con la Rianata Trapanese (pizza composto da pomodoro, acciughe, abbondante origano e pecorino grattugiato), Antonio Minissale per la Toscana con la focaccia toscana (schiacciata tipica dello street food, Christian Riccio per il Lazio (Impasto della pizza caratterizzata dalla sua alta idratazione) e infine Carmine Pellone per la Campania con il Casatiello (prodotto della cucina napoletana, un lievitato salato tipico).