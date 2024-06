Palermo, torna il Festival delle birre artigianali: appuntamento in via Maqueda

Quattro giorni di festival e il ritorno in via Maqueda dopo diversi anni. Duecento tipologie di birra, venticinque birrifici, alcuni dei quali con tanti anni, premi ed esperimenti alle spalle, che da tutta Italia porteranno il loro malto a Palermo. E ancora, un’edizione che è uno degli appuntamenti che si inserisce nella rassegna di cinque eventi «Rinasce Via Maqueda», che animerà, da giugno a dicembre, «Maqueda Città», il tratto di strada che va dai Quattro Canti alla stazione centrale.

Da giovedì 13 giugno a domenica 16 giugno torna «Beer Bubbles», il festival delle birre artigianali. L'edizione di quest'anno promette di essere la più grande e variegata di sempre, con la partecipazione di oltre 25 birrifici. I visitatori avranno l'opportunità di degustare una vasta selezione di birre artigianali, dalle più tradizionali alle più innovative, immergendosi nella cultura birraria e scoprendo nuove e interessanti produzioni. Per 4 giorni, dalle 17 alle 2, per la strada tantissime spine con i maestri birrai che vengono dalla Sicilia e dall’Italia, saranno pronti a spillare fiumi di birra. C’è la storica Croce di Malto di Trecate (Novara), mentre dal profondo Nord Italia arriva Manerba, del lago del Garda. E ancora la Balabiott di Domodossola, la Noiz di Santarcangelo di Romagna (Rimini) e la Bellazzi di Lazzaro di Savena (Bologna). Il birrificio più a Nord è Monpiër de Gherdëina di Bolzano. Al festival ci sarà la Sicilia, con Pasi, progetto tutto al femminile di Vittoria (Ragusa), assieme a Ballarak, Bruno Ribadi, Brassicula ed Epica, per quantità di produzione il più grande birrificio dell’Isola. Dalla provincia di Lecce arriverà la Birra Salento.