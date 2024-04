Balestrate, Iginio Massari alla Casella Expo Food

Sarà predisposta l’intera area dedicata, da attribuire a ciascuna azienda, con appositi spazi espositivi in modo da creare delle sinergie fra prodotti e aziende compatibili ed offrire ai visitatori un percorso di degustazione completo, fra dolce e salato. Padrino dell’evento il noto pasticciere Iginio Massari, che terrà in entrambe le giornate una masterclass, nella quale utilizzerà le materie prime dei partner.

Alla manifestazione saranno affiancati dei workshop, meeting e seminari sempre organizzati assieme a tutte le aziende partecipanti all’evento, in modo da fornire alla clientela professionale presente in sala, anche le giuste nozioni tecniche per la corretta gestione e preparazione dei prodotti.