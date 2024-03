Palermo, la premiazione di All Food Sicily: i riconoscimenti alle eccellenze dell'enogastronomia dell'Isola

La cultura enogastronomica e le eccellenze siciliane al centro dello sviluppo dell'Isola: il premio promosso dal quotidiano online All Food Sicily punta a fare da volano e dare quella spinta in più alla comunicazione delle eccellenze made in Sicily. Questa mattina nella sala Mattarella all’Ars, sono stati premiati 51 uomini e donne che, nel corso degli anni, in diversi settori dell’enogastronomia regionale, si sono distinti per il loro operato e sono riusciti a portare in alto il nome della Sicilia, oggi riconosciuta terra di eccellenze.

Gli imprenditori sono stati scelti attraverso un sondaggio promosso dal quotidiano, che ha visto un’ampia partecipazione e adesione, a testimonianza del vasto e qualificato interesse che suscita oggi il mondo del food, e del ruolo fondamentale che riveste nella costruzione del Brand Sicilia, oggi prima regione in Europa nel campo enogastronomico e agroalimentare. «L’export siciliano - ha sottolineato l’assessore regionale all’agricoltura Luca Sammartino - ha raggiunto i 10 miliardi di euro. Dobbiamo caratterizzare la storia e la cultura che viene tramandata da secoli e renderla esempio virtuoso». A sfilare per ritirare i riconoscimenti anche Giusina Battaglia, personaggio televisivo dell’anno, che ha sottolineato l’importanza della comunicazione: «L’enogastronomia dovrebbe essere il volano della nostra economia ma non lo è - ha evidenziato - a mio avviso tra le altre cose manca proprio la comunicazione, dobbiamo avere la forza di comunicare nel modo giusto. Su questo si può lavorare davvero e in poco tempo riuscire a fare qualcosa».