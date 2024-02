Olimpiadi di cucina di Stoccarda, il team Sicilia e Priolo conquistano due medaglie d’argento

Con al collo la medaglia d’argento è appena rientrato da Stoccarda il Culinary Team Sicilia, squadra ufficiale dell’Unione regionale cuochi siciliani, facente capo alla Federazione italiana cuochi, che ha gareggiato alle Olimpiadi di Cucina Ika 2024, nella categoria Regional culinary art.

Le eccellenze regionali sono state al centro dei piatti presentati alla giuria internazionale dal team siciliano, composto dal capitano Gaetano Scarcella, originario di Cinisi, dal team manager Liborio Bivona, da Giovanni Saporito, Carlo D’Amato, Stella Silvestro, Vincenzo Leanza, Angelo Calabria e Giampiero Ingrao.

«Abbiamo scelto di portare in Germania piatti che richiamassero virtualmente tutti i posti più belli e affascinanti della Sicilia - spiega lo chef Gaetano Scarcella -. Io ho realizzato un entrée a base di pesce con la seppia cotta a bassa temperatura su un terriccio alle alghe, ricreando in maniera suggestiva un ambiente marino, poi con un piatto ovo latto a base di uova di quaglia marmorizzato servito con cracker farcito di caki e ricotta, a seguire una zuppetta vegana con gnocchi di patata, barbabietola e cestino a base di ravanello e, per finire, filetto di maialino nero dei Nebrodi servito con un giardinetto di ortaggi».