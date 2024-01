A Palermo nasce una pizzeria con l'applicazione della cucina molecolare

Per chi ama la pizza sarà una futura tappa fondamentale. Molecola, in via Velasquez 27, nel centro di Palermo, è un locale nel quale il focus principale è incentrato sulla pizza contemporanea. C'è una contaminazione del concept di cucina molecolare, specialmente negli ingredienti, utilizzati nei topping delle pizze.

Patron e pizzaiolo di Molecola è Salvatore Capizzi, che dopo avere intrapreso gli studi di ingegneria ha deciso di seguire la sua più grande passione, quella per la cucina. Salvo Capizzi è un pizzaiolo appassionato e con tanta voglia di trasmettere il suo amore per il mondo dei lievitati e della cucina nella sua complessità, come testimonia il suo ruolo di istruttore presso l’Accademia Pizza Doc, al quale si affianca uno studio sulle metodologie che gli ha permesso di diventare tecnico di un noto molino di caratura nazionale.

Molecola nasce proprio dal concetto di pizza contemporanea con l'applicazione della cucina molecolare con cui Capizzi è portatore di innovazione e di una nuova visione dell'arte bianca legata alla pizza rispetto ai canoni tradizionali. Il giovane pizzaiolo propone la sua visione non solo della pizza, ma anche per quanto concerne gli antipasti e i dessert, un approccio personalizzato apporta un tocco di novità. Un piatto molto attrattivo in questo senso è «Molecola Fluorescente», una sfera di manzo con inserto al fungo porcino su una base fluorescente di brodo di pollo e l'utilizzo di un'alga il cui contributo è fondamentale per la fluorescenza del piatto. Dello stesso concept troviamo in menù piatti come la «Caprese Molecolare», la pizza «Black Style», con una sfera al nero di seppia, e il «Crystal Bread», un pane di cristallo.