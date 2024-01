Torna a Palermo Expocook, la più grande rassegna del Sud Italia dedicata al cibo

La Sicilia, nominata Regione europea della gastronomia 2025, si fa traino della candidatura della cucina italiana a diventare, sempre l'anno prossimo, patrimonio immateriale dell'Unesco. E lo fa con la sua manifestazione simbolo, la fiera del gusto di Palermo, Expocook, che quest'anno giunge alla sua ottava edizione e che si fonda su una mission ben precisa: fare della cultura della tavola un’occasione di sviluppo per l’agricoltura, il commercio e il turismo.

Non a caso Expocook 2024, in programma alla Fiera del Mediterraneo di Palermo dall'11 al 14 marzo, sarà presentata a Roma, mercoledì 17 gennaio, nel corso della tavola rotonda «Made in Italy e piatti tipici», in programma dalle 10.30 a Palazzo Giustiniani, sede di rappresentanza della Presidenza del Senato della Repubblica. Su iniziativa del senatore Raoul Russo, con la collaborazione dell’associazione no profit Clips Arte, sarà messa a disposizione della manifestazione la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in via della Dogana Vecchia 29, a Roma.

Dopo i saluti istituzionali dello stesso senatore Raoul Russo e del deputato segretario della Camera Carolina Varchi, interverranno alcune delle guest-star di Expocook 2024, come Nicola e Mario Fiasconaro, maestri pasticceri della celebre azienda di famiglia, Francesco Martucci, da anni primo nella classifica 50 Top Pizza, ed Iginio Massari, il più grande maestro pasticcere italiano nel mondo.

Interverranno inoltre i seguenti relatori: Biagio Agostara, presidente dell’Idimed (Istituto dieta mediterranea); Alessandro Circiello, presidente dell'Unione regionale cuochi Lazio; Rocco Pozzullo, presidente della Federazione italiana cuochi; Mario Puccio, presidente dell'Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo; Alberto Pulizzi, dirigente generale del Dipartimento Pesca mediterranea della Regione Siciliana; Fabio Sciortino, project manager di Expocook; Rosario Seidita, presidente dell'Unione regionale cuochi siciliani. Modera la tavola rotonda il giornalista Ludovico Gippetto.

Durante i lavori sarà presentata l'ottava edizione di Expocook, il più grande evento del Sud Italia dedicato al food, alla ristorazione e all’hotellerie, che si terrà a Palermo dall'11 al 14 marzo con numeri da record: 25.000 metri quadrati di area espositiva, 15 settori tematici, sei padiglioni e 250 espositori. Il tutto negli spazi della Fiera del Mediterraneo di Palermo, all'ombra del Monte Pellegrino, «il promontorio più bello del mondo», come lo definì Goethe nel suo «Viaggio in Italia».

Il programma per le quattro intense giornate della rassegna prevede diversi momenti finalizzati ad esaltare le eccellenze enogastronomiche, degustazioni, cooking show, dibattiti, masterclass, seminari e convegni con i più alti esponenti della cucina italiana. Sarà un'imperdibile occasione di aggiornamento professionale per tutti gli operatori del settore, che potranno così scoprire novità e tendenze in diversi campi dell'enogastronomia, come le attrezzature professionali, il software per la gestione, gli arredi indoor e outdoor, gli accessori e la tavola, oltre a food and beverage, bakery, pizza e pasta, gelato e pasticceria, coffee and tea. Con i suoi eventi, come il campionato mondiale della pizza, i contest per i bartender e gli spettacolari cooking show degli chef più illustri, Expocook si conferma infine un appuntamento in grado di attrarre anche il grande pubblico: il via lunedì 11 marzo, alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, la chiusura giovedì

Nella foto di Serafino Geraci un momento di Expocook