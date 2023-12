È del panificio Conti il migliore sfincione bianco di Bagheria per la guida di All Food Sicily

Dopo la guida dei migliori street food di Sicilia la redazione di All Food Sicily ha stilato una nuova classifica su un prodotto must della gastronomia siciliana, lo sfincione bianco bagherese, che ha ormai tantissimi estimatori che da tutta la regione e da tutta Italia vanno nei forni bagheresi per assaggiare la prelibata pietanza. Per orientare i tanti estimatori di questo prodotto di ricorrenza e tenendo conto della richiesta di molti lettori, la redazione di All Food Sicily ha voluto stilare una guida dei migliori 10 sfincioni bianchi di Bagheria dove poter acquistare il tradizionale Sfincione Bianco che secondo i dettami della ricetta classica si può gustare in 2 versioni: con tuma o con ricotta.

Al primo posto della guida, quindi il migliore sfincione bianco bagherese secondo i curatori della guida, è del Panificio Conti che dopo oltre 25 anni di attività è una realtà consolidata del panorama della panificazione della provincia palermitana. Con una particolare attenzione dei processi di lavorazione e lievitazione dell’impasto tradizionale e l’utilizzo di prodotti rigorosamente locali, ha concorso in maniera determinante all’affermazione dello sfincione bagherese oltre i confini del comprensorio palermitano. Lo sfincione del maestro panificatore Carlo Conti per la bontà gli è valso riconoscimenti e menzioni ma soprattutto la vittoria nel 2021 dello Sfincione Festival a Sanlorenzo Mercato. Inoltre da due anni è presente con due pani nella guida Pane & Panettieri del Gambero Rosso.

Lo sfincione bianco di Bagheria è ormai considerato da più parti una pietanza che merita l’appellativo di piatto “gourmet” e non più solo cibo da strada, per il valore nutritivo, per la qualità e la genuinità dei prodotti a Km O utilizzati. Lo sfincione diventa così un vero esemplare ambasciatore del territorio, per l’equilibrio del gusto che lo rende delizioso, unico ed impareggiabile al palato, con una forte caratterizzazione e una presentazione e un’estetica che lo accosta ad un prodotto di alta cucina. Tanto da rendere il “bianco di Bagheria” un prodotto gastronomico maturo per la conquista di mercati di dimensione più vasta.

Lo sfincione di Bagheria, che non è assolutamente una variante di quello palermitano, ha tutti i crismi dell’originalità, in quanto conserva le modalità di preparazione analoghi a quelle della cultura aristocratica. L’elemento distintivo sta nell’assenza totale dell’utilizzo del pomodoro, alimento che era bandito dalle case aristocratiche palermitane, inoltre, è arricchito con fette di tuma o ricotta, cipollotto e acciughe di Aspra.