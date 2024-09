Vertice di maggioranza alla Regione: in Sicilia si voterà il 15 dicembre per le ex Province

Le forze di maggioranza che sostengono il governo regionale guidato da Renato Schifani si sono riunite oggi, 20 settembre, a Palazzo d’Orleans. Da diverse settimane i partiti della coalizione, primo tra tutti l’Mpa di Raffaele Lombardo, premevano per esaminare in un incontro i principali dossier in agenda, in particolar modo dopo l’ultima tornata di nomine nella sanità siciliana. Presenti nella riunione, oltre a Schifani, i due leader di riferimento centristi in Sicilia: Totò Cuffaro per la Dc e Raffaele Lombardo per gli Autonomisti.

Presenti anche i capigruppo di maggioranza, Stefano Pellegrino (FI), Giorgio Assenza (FdI), Marianna Caronia (Lega) e Carmelo Pace (Dc). All’incontro hanno preso parte anche i segretari regionali: Marcello Caruso per gli azzurri, Salvo Pogliese e Giampiero Cannella per i meloniani, Nino Germanà (Lega), Stefano Cirillo per i democristiani, Noi Moderati con Massimo Dell’Utri, Fabio Mancuso per l’Mpa.

I partiti si sono confrontati per oltre quattro ore su diversi argomenti. Una lunga parte della riunione è stata assorbita dalla relazione del presidente Schifani sull’attività dei due anni di governo ma anche sulla manovra finanziaria che l’Ars si appresta a varare nelle prossime settimane. Disinnescata la mina delle nomine in Sanità c’è stato spazio invece per un approfondimento della materia relativa alla rete ospedaliera. Il governo regionale ha confermato l’impegno di procedere al commissariamento delle partecipate da qui a breve. Fissata anche la road map per il voto sugli enti, in programma per metà dicembre.