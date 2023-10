Il Wine Sicily a Palermo tra influencer e masterclass: «Qui le eccellenze dell'Isola»

La Sicilia prosegue nel percorso di promozione dei suo prodotti enogastronomici migliori e punta i riflettori sulla sua produzione di vini, ormai tra le eccellenze dell’Isola. Il Wine Sicily giunge alla sua quinta edizione: quattrocentocinquanta etichette in degustazione, 45 aziende vinicole del territorio, dieci influencer del settore provenienti da tutta Italia, tre masterclass realizzate in collaborazione con Le vie dei tesori, il Fuori Salone con la musica del gruppo A noi ci piace vintage, capitanato da Vincenzo Ferrera e Dario Sulis.

Tutto all’interno dell’Orto Botanico di Palermo, da sempre simbolo di biodiversità, caratteristica che contraddistingue la regione, come ha sottolineato oggi Lorenzo Barbera, responsabile marketing e comunicazione di Wine Sicily, durante la conferenza stampa di presentazione nella sala Borsellino dell’assessorato regionale del Turismo: «La Sicilia è il paese con la maggiore biodiversità in Italia - commentato Barbera - un dato estremamente importante, che torna in maniera decisiva anche nel mondo del vino. Questa diversità non poteva che essere raccolta e comunicata anche nella nuova edizione - ha poi proseguito - che vuole diventare un contenitore di diversità, dal punto di vista organolettico, che ritroviamo nelle etichette vinicole di questa terra meravigliosa».

La tre giorni si svolgerà dal 21 al 23 ottobre e vedrà protagoniste le più importanti cantine dell’Isola, da Fazio, Donna Fugata, Duca di Salaparuta a Florio, Fina, principi di Spadafora e Cantine Pellegrino. E ancora, Salvatore Tamburello, Terre di Gratia, Ilenia Coppola e l’azienda pluripremiata Hibicus. Per il versante etneo, l’azienda Destro, per il ragusano i vini Mikale, la messinese Tenuta Rasocolmo, Tenute Cuffaro, Costantino Wines, Casa Grazia, Colosi e tante altre. Al loro fianco i ragazzi dell’Alberghiero, che lavoreranno durante la manifestazione forniranno il loro contributo. Sabato e domenica previste tre masterclass, realizzate in collaborazione con Le Vie dei Tesori, in partnership con Cantine Pellegrino, Principi di Spatafora e Costantino Wines.

La prima il 21 ottobre alle 17 punterà i riflettori sui vini Nonò Quarter e Cori Passito, mentre alle 18,30 si parlerà di educazione ed approccio al vino, degustando le 5referenze proposte dall'azienda Pellegrino (prenotazioni sold out). L’ultima, sempre alle 18,30, una masterclass dedicata alla scoperta dei vini biologici, con particolareinteresse alle ultime novità dell'azienda vitivinicola, dal titolo “Bio-logico: un’etichetta o una realtà?”.

«Wine Sicily, giunto alla quinta edizione, si conferma come una manifestazione di prestigio nel panorama vitivinicolo siciliano, ricchezza inestimabile della nostra terra – dice l’assessore al Turismo Elvira Amata -. La presenza di influencer del settore, provenienti da ogni parte di Italia, contribuisce a promuovere il patrimonio turistico dell’Isola e incrementare l’incoming di visitatori in piena coerenza con la mission dell’assessorato che ho l’onore di guidare. La trasferta del Wine Sicily anche a Milano e la partecipazione a un’iniziativa importante come quella del Vinitaly a Verona, ha contribuito inoltre a valorizzare le aziende siciliane, eccellenza del nostro territorio e a farle conoscere e apprezzare anche oltre i confini nell’Isola».