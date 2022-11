Il risto-museo Mec di Palermo conquista la Stella Michelin

Stella Michelin dopo quasi tre anni di apertura. Grande successo per il Mec restaurant di corso Vittorio Emanuele a Palermo. Un ottimo traguardo per l’architetto e imprenditore Giuseppe Forello guidato in cucina dallo chef Carmelo Trentacosti.

“Un traguardo ambito da un po' e un sogno per Trentacosti e la sua brigata che ha trovato la sua realizzazione e ufficializzazione durante la cerimonia di presentazione della 68esima edizione della guida rossa francese più conosciuta e agognata del settore enogastronomico – dicono i titolari del ristorante –. La caparbietà, la costanza e le competenze di Trentacosti che celebra con i suoi piatti i sapori, i colori, e i profumi della Sicilia, uniti alla qualità del servizio, alla particolarità e bellezza del luogo del ristorante-museo e a tutti gli altri parametri di valutazione degli ispettori Michelin, hanno fatto sì che il risto-museo entrasse di diritto in questa edizione della Guida Michelin Italia 2023".

“Tre anni di grande lavoro in splendida sintonia - dice lo chef palermitano - ringrazio Giuseppe per aver investito su di me e in questo nuovo progetto, dandomi piena fiducia. Un ulteriore ringraziamento lo devo a tutto il mio team, giornalmente al mio fianco. Mi sembra scontato dire che sono immensamente felice. É il sogno della vita. Alla lunga l'impegno, la passione e la perseveranza nel lavoro ripagano sempre”.

Con una vasta esperienza alle spalle in vari ristoranti di lusso in tutta Italia, Trentacosti nei suoi piatti rivisita la tradizione in chiave moderna, conferendogli nuova identità: come il suo risotto con plancton, formaggio di capra a latte crudo, ricci di mare e mandarino verdello, inserito quest’anno all’interno dell’undicesima edizione della Guida Gallo, dedicata ai Risotti dei migliori ristoranti del mondo”.

