Natale Di Maria di Montelepre è il nuovo delegato regionale per la Sicilia di Euro Toques

Originario di Montelepre e già Chef Patron della storica Villa Boscogrande, Natale Di Maria, dopo il successo della sesta fiera culinaria Expocook 2022, è stato nominato nuovo delegato regionale per la Sicilia Euro Toques, storica associazione per la difesa della qualità degli alimenti fondata in Italia da Gualtiero Marchesi, di cui oggi è presidente Enrico Derflingher, che conta 19 Paesi europei membri con oltre 2.500 cuochi che si riconoscono nel codice d’onore e si confrontano sui temi che riguardano il motivo per cui Euro-Toques fu fondata: garantire un cibo buono e sano ai cittadini europei.

«Ho realizzato il piatto Alice e il Bianconiglio, ed è stato un privilegio raccogliere consensi per il mio filetto di coniglio glassato con sciroppo di amarene a sfere su un prato di muschio e fiori. Ecco, cerco sempre di coniugare bellezza, profumi e sapori». Euro Toques ha in programma diversi eventi. La prima cena sarà il 30 giugno a Erice, seguita a luglio da un altro evento realizzato al nord in collaborazione con la fondazione Bocelli. Natale Di Maria rappresenterà la Sicilia. «Per me è un onore – prosegue – rappresentare la mia terra in una serie di eventi culinari. La cucina, va oltre la semplice preparazione dei piatti. È passione, gioia, vita, ricerca di accostamenti, sapori e profumi spesso della mia terra. Il 30 giugno a Erice realizzeremo una cena a sei mani e a fine luglio io e altri 8/10 siciliani rappresenteremo la Sicilia in un evento importante che vedrà la presenza di 500 ospiti per due serate, con tanti vip anche del mondo di Holliwood. Io ho cominciato da bambino… per chi ha la passione, cucinare è come realizzare un sogno ad occhi aperti. Si immaginano luoghi, profumi, e si decorano piatti con la nostra fantasia, seguendo il nostro mondo».

