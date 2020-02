Palermo, la pizzeria La Braciera festeggia i "Tre spicchi"

Festa a Palermo per la vittoria dei "Tre spicchi" da La Braciera in Villa dei fratelli Antonio, Roberto e Marcello Cottone. La storica pizzeria di via San Lorenzo, dopo aver riconquistato la scorsa estate, per la terza volta, il premio «50 Top pizza», ha ottenuto per la quinta volta consecutiva dal 2016 i «Tre spicchi», unica pizzeria in Sicilia, il massimo punteggio, nella categoria Pizza all’italiana.

Per celebrare il record un serata a cui hanno partecipato tra gli altri, l’assessore comunale alle Attività produttive Leopoldo Piampiano, il consigliere comunale Dario Chinnici, la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio, la rappresentante di Gambero Rosso Chiara Pulizzotto e quella di «50 Top Pizza» Barbara Guerra.

«Abbiamo voluto festeggiare i riconoscimenti al lavoro e i traguardi raggiunti grazie al grande lavoro di una squadra fatta da me, dai miei fratelli Roberto e Marcello, da tutti i nostri collaboratori, a partire dal maestro Daniele Vaccarella, un vero e proprio vulcano di idee ed inventiva - spiega Antonio Cottone, che è anche presidente di Fipe Confcommercio Palermo -. L'obiettivo resta sempre quello di coltivare la ricerca gastronomica attraverso nuove sperimentazioni senza perdere mai di vista la genuinità e la territorialità dei prodotti che utilizziamo. Quest’anno inseriremo nel menù anche la carta dell’olio, una sperimentazione che portiamo avanti con l’azienda Barbera».

Daniele Vaccarella da anni porta avanti un lavoro di ricerca iniziato nel 2005, improntato allo studio della lenta maturazione del lievito madre con una significativa competenza sulla lavorazione dei grani antichi.

