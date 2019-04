A Cerda il 25 aprile torna la Sagra del carciofo: ecco il programma

Il carciofo torna protagonista a Cerda. E come ogni anno, non può mancare l'appuntamento con la sagra del 25 aprile. Giunta alla sua trentottesima edizione, la manifestazione si ripresenterà puntuale in piazza La Mantia, dove verranno allestiti gli stand per la presentazione e degustazione di piatti e ricette a base del celeberrimo ortaggio delle campagne madonite.

Quest’anno la kermesse verrà anticipata domani, 24 aprile, alle 18 da una conferenza sul tema dell’alimentazione e dei benefici nutrizionali del carciofo nella dieta mediterranea.

La parte della cucina, quest’anno, è stata affidata allo chef Gianni Lettica, cuoco piemontese con origini napoletane, ma da sempre amante della tradizione eno-gastronomica siciliana, capo della brigata del ristorante Cucina Terra Mare di Cefalù, di prossima apertura. Lettica presenterà 4 piatt in cui il protagonista sarà sua Maestà il Carciofo.

Non solo carciofo, la manifestazione sarà occasione per conoscere e degustare anche gli altri prodotti tipici delle campagne madoniti, dall'olio ai formaggi.

E poi non solo cibo, la Sagra del carciofo di Cerda sarà ricca di spettacoli musicali e artisti vari.

