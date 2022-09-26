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Elezioni 2022

Home Elezioni 2022 Senato, scrutinio provvisorio: collegio uninominale Sicilia - U02 (Sez. 457/912)
I VOTI

Senato, scrutinio provvisorio: collegio uninominale Sicilia - U02 (Sez. 457/912)

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Ecco i dati parziali dello spoglio.

SENATO MAG.: SICILIA - U02

457 sezioni su 912

CANDIDATO/LISTE VOTI %
----------------------------------------------------------------
RUSSO RAOUL 66.447 38,6
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 29.141 18,7
- FORZA ITALIA 19.379 12,4
- LEGA PER SALVINI PREMIER 11.149 7,2
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 1.774 1,1
CHIAZZESE GIUSEPPE 46.610 27,1
- MOVIMENTO 5 STELLE 41.919 26,9
MARASCIA STEFANIA 28.816 16,7
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 18.462 11,8
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 4.115 2,6
- +EUROPA 2.334 1,5
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 978 0,6
GARGANO TOMMASO 15.072 8,8
- SUD CHIAMA NORD 13.265 8,5
BAVETTA GIOVANNI 8.672 5,0
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 7.449 4,8
FUNDARO' GIULIANA MARIA 2.856 1,7
- ITALEXIT PER L’ITALIA 2.588 1,7
DI PAOLA NUNZIATINA 1.974 1,2
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1.785 1,1
CARACCI SUSANNA 1.353 0,8
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 1.160 0,7
TONA KAREN 481 0,3
- VITA 431 0,3

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