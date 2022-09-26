Senato, scrutinio provvisorio: collegio uninominale Sicilia - U01 (Sez. 380/728)

SENATO MAG.: SICILIA - U01
Ecco i dati parziali dello spoglio.
380 sezioni su 728
CANDIDATO/LISTE VOTI %
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BEVILACQUA DOLORES 57.408 35,2
- MOVIMENTO 5 STELLE 56.040 35,4
BARBUTO MARIO 48.182 29,6
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 25.878 16,3
- FORZA ITALIA 14.286 9,0
- LEGA PER SALVINI PREMIER 6.192 3,9
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 992 0,6
TERMINELLI ANTONINO 31.537 19,4
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 20.980 13,3
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 4.397 2,8
- +EUROPA 3.605 2,3
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1.136 0,7
PANZECA ANTONELLA 10.919 6,7
- SUD CHIAMA NORD 10.576 6,7
PROVINO GIUSEPPA 8.798 5,4
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 8.520 5,4
SANTANGELO RICCARDO 1.988 1,2
- ITALEXIT PER L’ITALIA 1.924 1,2
ODDO ANDREA 1.889 1,2
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1.849 1,2
MANISCALCO GIOVANNI 1.640 1,0
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 1.527 1,0
BUONOCUNTO ALESSANDRO 523 0,3
- VITA 496 0,3
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