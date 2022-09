Bobo Craxi: «Un fatto grave i manganelli apparsi al comizio di Giorgia Meloni»

«I manganelli apparsi al comizio della Meloni sono un fatto grave, una misura assolutamente sproporzionata ed un triste presagio di quel che sta per accadere nel paese. Chiederò stamane al questore di Palermo la ragione di questa violenza verso pacifici avversari politici della signora Meloni. In questi giorni per quattro fischi hanno piagnucolato e hanno ottenuto una inutile prova muscolare delle forze dell’ordine. La verità è che ci sono apparati dello Stato che si sono messi al servizio della campagna elettorale di Fratelli d’Italia perché ritenuti vincenti. Ne hanno fatto le spese ieri sera a Palermo le giovani femministe malmenate per aver protestato contro le pericolose banalità che esprime la signora Meloni sui diritti delle donne». Lo dice Bobo Craxi, esponente socialista, candidato all’uninominale Palermo 2 per il centrosinistra.

«La coppia Meloni-Varchi - aggiunge - ha ottenuto che le forze dell’ordine aggredissero a Palermo le proprie avversarie politiche, dando una prova muscolare di controllo del territorio contro una decina di femministe. Una cosa triste».

