Palermo, Annamaria Furlan incontra i lavoratori

«Vogliamo una Sicilia più giusta, più garantista, che tuteli il diritto alla sicurezza sul lavoro, all'istruzione, ad una sanita' per tutti, alla lotta al precariato. Tutti temi per cui mi sono sempre battuta da sindacalista e spero di mettere al servizio della politica questa esperienza maturata in tanti anni di battaglia al fianco dei lavoratori e, se ci riuscirò, sarò onorata di rappresentarvi in Parlamento». Lo ha detto Annamaria Furlan, capolista del Partito democratico al Senato nel collegio della Sicilia occidentale, incontrando oggi a Palermo i lavoratori delle costruzioni e dell'industria Filca, Femca e Fim della Cisl.

© Riproduzione riservata