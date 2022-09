Ingroia di Italia Sovrana e Popolare: «Il reddito di cittadinanza va riconvertito»

«Il reddito di cittadinanza è uno strumento per combattere la povertà, in parte è fallito perché si è risolto solo in una misura assistenzialistica, ma sarebbe sbagliato rimuoverlo del tutto». Lo ha detto Antonio Ingroia, l’ex pm di Palermo leader di Italia Sovrana e Popolare, parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine di un’iniziativa per presentare i candidati di Isp al Parlamento.

«Noi - ha proseguito Ingroia - riteniamo che debba essere mantenuto ma debba essere riconvertito, diventando uno strumento per l’avviamento al lavoro anche impiegando in lavori socialmente utile chi percepisce il reddito di cittadinanza».

