La scuola Thomas More accoglie 24 giovani per il servizio civile

Ventiquattro posti per il servizio civile alla scuola paritaria bilingue Thomas More (nella foto): 16 per la sede della scuola primaria, in via delle Croci 6, e 8 per la sede della secondaria di primo e secondo grado in Via Pacinotti 49, nell'ambito del progetto di Servizio civile #Welcomeyouth.

Il progetto, della durata di 12 mesi, contribuisce a migliorare la qualità della vita degli studenti, potenziandone la crescita evolutiva e psicosociale, l'inclusione e l'apprendimento. Tra gli obiettivi anche la promozione di percorsi di autonomia personale e sociale, ma anche di professionalizzazione dei volontari.

La Cooperativa sociale Thomas More intende raggiungere gli obiettivi del progetto offrendo a bambini e ragazzi frequentanti un supporto personalizzato concreto e attivando una rete di supporto all’interno e all’esterno delle classi. Per partecipare bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni. La scadenza per la partecipazione al bando è martedì 18 febbraio alle ore 14.

Per inoltrare le domande, attraverso lo Spid, bisogna visitare il sito www.legacoopsicilia.it e candidarsi al progetto #Welcomeyouth.