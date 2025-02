Made in Sicily, con i dazi di Trump ci sono a rischio 1,2 miliardi

No, la cifra non è paragonabile a quella fotografata nelle regioni del Centro-Nord Italia, che hanno un tessuto produttivo ben più esteso, ma le ricadute dei dazi minacciati all’Ue dall’America di Trump rischiano di far male anche all’imprenditoria siciliana, e non poco, insidiando una quota di oltre 1,2 miliardi di euro.

A far di conto ci ha pensato la Cgia di Mestre, stimando le ricadute della politica commerciale del tycoon sull’export dell’intero Paese, che negli scambi verso gli Stati Uniti, quantomeno nel 2023, ha fatturato più di 67 miliardi, con un contributo di un miliardo e 264 milioni del made in Sicily: un giro d’affari che nell’Isola, rispetto al 2022, è aumentato del 10,5%.

Certo, si tratta di un’asticella lontana da quelle segnate in Lombardia (14 miliardi), Emilia Romagna (10,4), Toscana (9), Veneto (7,5) e Piemonte (5,5), ma il volume delle esportazioni oltreoceano del territorio risulta comunque il secondo più consistente del Mezzogiorno, superato solo dai 2,7 miliardi rilevati in Campania. Quanto ai prodotti più a rischio lungo l’asse Sicilia-Usa, il pensiero va ovviamente alle merci gettonate dalle aziende americane, ossia i derivati dalla raffinazione del petrolio, che fruttano alle industrie sicule 684 milioni di euro l’anno, le apparecchiature elettriche, che pesano per 259 milioni, nonché gli oli vegetali, extravergine compresi, e i grassi animali, che portano al di qua dello Stretto 50 milioni. Detto ciò, resta difficile calcolare quanto di questo denaro può andare in fumo.