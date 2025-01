Sindacati, in Sicilia i lavoratori Ast senza stipendio da 2 mesi

«La Regione siciliana e l’Ast non pagano da novembre i 119 lavoratori in somministrazione che reggono i servizi fondamentali per il trasporto pubblico in Sicilia». Lo denunciano i segretari di Nidil Cgil Francesco Brugnone, Felsa Cisl Giuseppe Cusimano e UilTemp Sicilia Danilo Borrelli.

«Ad oggi i lavoratori devono ancora percepire lo stipendio di dicembre. Due mesi senza soldi creano a queste famiglie enormi disagi e le notizie che giungono dall’Azienda sulle risorse da destinare al personale non annunciano nulla di buono. A tutto ciò - precisano i sindacati - si aggiungono i problemi atavici di questi dipendenti che da oltre cinque anni non hanno un grafico aziendale dei turni e che non usufruiscono delle ferie come il personale interno, ricordiamo che per legge ne avrebbero invece pieno diritto e che dovrebbero godere di parità di trattamento. Aggiungiamo, inoltre, che da due anni circa ai meccanici è stato ridotto l’orario di lavoro con la conseguenza che molti mezzi restano fermi creando disagi alla cittadinanza».