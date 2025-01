Palermo, Cig per i lavoratori di Almaviva: dopo l'annuncio firma dell'accordo a Roma

Ammortizzatori sociali fino al 31 luglio per tutti i 491 lavoratori di Almaviva e avvio del progetto della Regione siciliana che coinvolge 130 di loro in un percorso di assunzione nelle due centrali operative di Palermo e Catania per il servizio «116117» della sanità pubblica.

Sono due dei punti dell’accordo firmato oggi a Roma dall’azienda e dai sindacati, dopo l’intesa raggiunta venerdì scorso con i ministeri del Lavoro e delle Imprese. Presenti anche i rappresentanti delle altre regioni coinvolte: Calabria, Campania, Lazio e Lombardia.

«Ho seguito fin da subito con apprensione e in prima persona la vicenda di Almaviva - afferma il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani -. La priorità del mio governo è quella di assicurare dignità a tutti i lavoratori. Da parte nostra, confermiamo l’impegno per l’iniziativa che coinvolgerà 130 dipendenti, per un futuro più sicuro. L’accordo Stato-Regione di fine novembre 2024 mette a disposizione 30 milioni di euro per un progetto di utilità sociale rivolto ai cittadini siciliani che dà sicurezza a questi lavoratori. Per tutti gli altri, speriamo nell’attivazione di altrettanti progetti a lungo termine».