Palermo, scuole: altri interventi di manutenzione per 600 mila euro

Si prosegue con l’approvazione di un nuovo progetto esecutivo che riguarda la manutenzione degli immobili scolastici. Attualmente sono in corso di esecuzione i lavori dell’accordo quadro di pronto intervento nei plessi ricadenti nelle circoscrizioni V, VI, VII e VIII, secondo contratto attuativo. Ma viste le condizioni in cui versano le strutture, bisognava prevedere la progettazione e la esecuzione dei lavori di un terzo contratto attuativo.

Il gruppo di progettazione ha concluso il suo lavoro qualche giorno fa presentando analisi dei costi, quadro tecnico ed economico, capitolato d’appalto, elenco dei prezzi. L’importo complessivo del progetto è di 600 mila euro. Gli interventi previsti sono finalizzati all'adeguamento alle norme sismiche e strutturali degli edifici scolastici comunali.

Lavori di tipo edile compresi scavi e demolizioni; realizzazione di murature; opere in cemento armato; opere in ferro; pavimentazioni, rivestimenti, intonaci; porte e vetrate resistenti al fuoco. L'appalto prevede tutti i lavori necessari per l'adeguamento delle scuole prese in esame alle norme sismiche - strutturali. Vi rientrano adeguamento delle strutture dell'edificio scolastico o strettamente collegate ad esso. Ma anche impianti idrici, termici, elettrici e antincendio. Ovviamente non si farà tutto questo su ogni scuola. Sarebbe impensabile, ma sono sostanzialmente le varie tipologie di intervento per cui l’accordo quadro è stato «pensato».