Palermo, premio Gaetano Ennio Palmigiano: vince la tesi in diritto bancario di Iunio Giraudo

L’evento conferma la vocazione dello studio legale palermitano come punto di riferimento per imprese e professionisti nel settore del diritto bancario, segnata nel tempo da riconoscimenti importanti a livello nazionale ed internazionale. È infatti nell’elenco degli studi dell’anno per il Sole24ore, vincitore del Premio Loy (Lawyer of the Year) in materia bancaria, nonché presenza importante per conferenze all’estero in materia di banche e cybersecurity. A circa due anni dal trasferimento nella sede di via Rosolino Pilo, lo studio ha ampliato l’attività e l’organico, rafforzando il dipartimento Diritto Bancario ed aprendosi anche all’area internazionale con un dipartimento Real Estate e Mooving to Italy, che assiste la clientela straniera.

Iunio Giraudo, dell’università di Genova, è il vincitore del premio Gaetano Ennio Palmigiano, lanciato ad aprile scorso in occasione dei 70 anni di attività dello studio legale Palmigiano e Associati ed in memoria del suo fondatore. Il neo laureato è stato premiato ieri pomeriggio a Palermo, in occasione dell’evento di fine anno dello studio, che ha voluto suggellare un connubio perfetto tra diritto, arte e cultura. Presente anche l’altro finalista, Riccardo Re, dell’ateneo di Palermo.

Durante la serata sono state aperte le porte dello studio alla città, offrendo un'esposizione di arte contemporanea, con opere, fra gli altri, di Domenico Pellegrino, Mauro D’Agati, Filippo Scrima, Ignazio Schifano, Daniele Franzella, Marck Art. Una intera area è stata dedicata ad una selezione dei lavori della fotografa palermitana Eleonora Orlando. «Sono iniziative alle quali teniamo molto – ha detto Alessandro Palmigiano, managing partner di Palmigiano e Associati, già promotore in passato di iniziative come il concorso fotografico Palermo e la Giustizia e Palmigiano e Associati per l’Arte –. Quest’anno abbiamo puntato sui giovani laureati in diritto bancario, per una iniziativa che, dal punto di vista affettivo, mi sta molto a cuore perché in memoria di mio padre ma che guarda anche ad una specializzazione del nostro studio, che portiamo avanti dal oltre 30 anni».

Iunio Giraudo, dopo la laurea, ha iniziato il dottorato in diritto commerciale, assicurativo e dei mercati finanziari. I suoi principali interessi di ricerca sono la corporate governance e la finanza sostenibile. La sua tesi, dal titolo «Informazioni privilegiate e significatività nella disciplina dei mercati finanziari: il ruolo della sostenibilità», affronta il tema della rilevanza delle informazioni sulla sostenibilità per la divulgazione obbligatoria da parte delle società quotate e per il divieto di insider trading, assumendo una prospettiva internazionale e multidisciplinare. Riccardo Re, l'altro finalista, si è laureato all’università di Palermo, con 110, lode e menzione alla carriera accademica. Ha presentato un elaborato di diritto bancario dal titolo «La nuova disciplina del credito ai consumatori», nella quale ha affrontatoun tema delicato e attuale.