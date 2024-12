Almaviva, la Regione chiede la proroga della cassa integrazione per i dipendenti

Gli assessori regionali al Lavoro, Nuccia Albano, e alle Attività produttive, Edy Tamajo, hanno chiesto la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori di Almaviva al ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e al ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone. Gli ammortizzatori sociali, infatti, scadranno il prossimo 31 dicembre.

«Considerate l’urgenza e la necessità di garantire la continuità del sostegno economico ai dipendenti - dice l’assessore Albano - abbiamo ritenuto necessario chiedere la proroga della cassa integrazione straordinaria, in attesa della definizione di nuove proposte risolutive. La Regione Siciliana, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, sta continuando a svolgere attività di politiche attive del lavoro e continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a trovare un concreto sbocco occupazionale per i lavoratori». «La proroga della misura - aggiunge l’assessore Tamajo - è fondamentale per garantire la sicurezza economica in un momento di incertezze. Il governo Schifani continua a monitorare la situazione con attenzione, supportando attivamente i lavoratori e collaborando con le aziende e gli enti coinvolti per trovare soluzioni che possano offrire un futuro lavorativo stabile. Il nostro impegno non si ferma alla proroga, ma prosegue con l’attivazione di iniziative che favoriscano la riconversione professionale e il reinserimento nel mercato».