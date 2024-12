Inail, in Sicilia +24,5% gli incidenti mortali sul lavoro

In particolare, secondo l’Inail, la gestione industria e servizi registra un aumento del 2,6%, nella gestione agricoltura si rileva pure un aumento del 2,6%, mentre nella gestione per conto dello Stato l’aumento si attesta al 1,4%. Il 23,9% degli infortuni mortali denunciati nell’Isola sono avvenuti in itinere (cioè nel tragitto casa-lavoro-casa).

«L’incremento maggiore riguarda il settore costruzioni - spiega Asaro - perché è un settore che, in questo momento, ha avuto uno strascico maggiore per quanto riguarda il bonus facciata e il bonus edilizio».

In Sicilia, nei primi dieci mesi del 2024, si è registrato un lieve aumento del fenomeno infortunistico (+2,4%, da 21.652 a 22.166), superiore a quello nazionale pari allo 0,4% (491.439 gli eventi registrati al 31 ottobre 2024 in tutta l’Italia rispetto ai 489.526 dello stesso periodo del 2024).

L’andamento degli infortuni in itinere si caratterizza in Sicilia per un aumento del 15%, da 3.475 registrati da gennaio ad ottobre del 2023 a ben 4000 eventi denunciati al 31 ottobre 2024, superiore di oltre 10 punti percentuali all’incremento nazionale, pari al 5% (da 77.525 a 81.432). «Gli infortuni in itinere - prosegue il direttore regionale dell’Inail Sicilia - da questo derivano anche le politiche che possiamo mettere in campo in relazione alla sicurezza sulla strada, con interventi sulla viabilità e i mezzi di trasporto, relativi anche ai controlli su alcol test e tossicità».

Il maggior numero di eventi infortunistici si registra nel settore sanità e assistenza sociale, 1989 casi denunciati al 31 ottobre.