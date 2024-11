Palermo, protesta per le pensioni: i lavoratori Coime occupano per qualche ora una stanza del Comune

Hanno protestano i lavoratori del Coime per l'ennesimo passaggio a vuoto rispetto all'adeguamento pensionistico. I lavoratori si sono autoconvocati, assieme a Fillea, Filca e Feneal, per avere una risposta. E, a un certo punto, hanno occupato pacificamente, per qualche ora, una stanza di palazzo Galletti. Momenti di tensione, con intervento di un’ambulanza, si sono registrati quando uno dei lavoratori si è sentito male. Ma dalla sede istituzionale, rileva il sindacato degli edili, nessuno è sceso per verificare le condizioni dell’operaio.

«Un atteggiamento che riteniamo irrispettoso nei confronti dei lavoratori che hanno servito per decenni il Comune di Palermo e che adesso – dicono per Fillea, Filca e Feneal i segretari Piero Ceraulo, Filippo Ancona e Totò Puleo - si ritrovano a forme estreme di protesta, come l'occupazione della sede comunale, semplicemente per far valere i propri diritti. L'occupazione, pacifica anche se determinata, proseguirà fino al conseguimento di un risconto certo da parte del sindaco della città».