Aeroporto di Palermo, proclamato lo stato di agitazione tra i lavoratori Gesap: chiedono chiarezza sul loro futuro

Aperto lo stato di agitazione alla Gesap. Una decisione presa al culmine di un’assemblea del personale, che ha posto domande precise sulle prospettive di sviluppo e sulle modalità di gestione dell’aeroporto Falcone Borsellino.

«Le lavoratrici e i lavoratori di Gesap hanno chiesto chiarezza sul loro futuro e su quello della società, sulle prospettive di sviluppo dell’azienda, sul piano industriale, sulle possibilità di crescita occupazionali e sulle aspettative professionali e di carriera», dicono Fabio Lo Monaco Filt Cgil, Antonio Dei Bardi Fit Cisl, Katia Di Cristina Uil Trasporti e Domenico De Cosimo Ugl T.A.

I sindacati, fortemente preoccupati, denunciano il mancato coinvolgimento dei lavoratori sulle scelte che riguardano l’aeroporto e, riferendosi al ventilato processo di privatizzazione, temono che la società, strategica non solo per l’aeroporto e l’indotto ma per il territorio, si trasformi in “un terreno di caccia» della politica.

Perciò lavoratrici e lavoratori, riuniti in assemblea, hanno dato mandato ai sindacati di indire iniziative di mobilitazione e protesta, per rappresentare in ogni sede utile le ragioni di un profondomalumore.