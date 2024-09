A Palermo selezione per 700 guardie giurate: lavoreranno in Emilia Romagna

L’istituto di vigilanza Coopservice Spa cerca 700 addetti nel mondo della sicurezza e vigilanza privata da assumere entro i prossimi sei mesi. Per questo scopo giovedì 26 settembre, a Palermo, l’istituto organizza un recruiting day per selezionare guardie particolari giurate (GPG) disponibili al trasferimento in Emilia-Romagna.

La ricerca interessa tutte le provincie e per i candidati selezionati è previsto anche un sostegno al trasferimento con possibilità di alloggio e altri benefit. L’incontro per la selezione e il reclutamento del personale si terrà dalle 9:30 alle 17 nell’albergo Athenaeum, in via L. Giannettino 4.