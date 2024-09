Palermo, la richiesta di fallimento per l'imprenditore anti-racket: con lui solo Addiopizzo e la Filca Cisl

Nessuna solidarietà dunque. Intorno all’imprenditore di Palermo vittima del racket, che ha denunciato e filmato il volto dei suoi aguzzini, non si stringe nessuno, se non Addiopizzo e Paolo D’Anca, segretario generale della Filca Cisl. Proprio quest’ultimo sembra essere stato tra i pochi ad opporsi alla istanza di fallimento che Edilcassa ha deciso di presentare nei confronti di Masino costruzioni srls. «Lo certificano i verbali - dice D’Anca -, ho cercato di spiegare che se avessimo trattato la Mosina costruzioni come tutte le altre aziende, avremmo perso tutti. Il messaggio che si manda non è dei migliori, perché non possiamo paragonare un imprenditore che è stato più volte vittima del racket e che lo ha sempre denunciato ad altre aziende. Va supportato e non si possono applicare gli stessi metodi per tutti. Poi, e mi auguro non sia mai così, un domani potrebbe succedere che chi viene ritenuto dalla parte giusta in realtà si riveli un bluff, ma io avrò sempre la coscienza pulita».