Raddoppio del ponte Corleone a Palermo, entro un mese al via i lavori

Entro un mese l’Anas avvierà i lavori per il raddoppio del ponte Corleone a Palermo sulla via Regione Siciliana. È stato completato l’iter amministrativo». Lo afferma l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando. Lo schema di convenzione tra Comune, commissario straordinario, Regione e Anas è stato approvato nell’ultima riunione di Giunta presieduta dal sindaco Roberto Lagalla. Si tratta del tronco stradale compreso tra la via Giafar e via Altofonte, sul fiume Oreto. Nell’ambito dell’intervento di «Riqualificazione della Circonvallazione di Palermo», verranno realizzati due ponti laterali a quello esistente su cui si stanno effettuando opere di manutenzione straordinarie e di consolidamento.

«La prima campata, quella in direzione Trapani, sarà pronta entro l’estate prossima» dice Orlando. Le opere sono coordinate dal commissario straordinario Matteo Castiglioni. La stazione appaltante è l’Anas (la ditta è stata selezionata con un Accordo quadro). L’intervento è finanziato dalla Regione, attraverso l’assessorato alle Infrastrutture, che ha messo a disposizione 17 milioni e mezzo. Altri 830 mila euro, provenienti dal Piano sviluppo e coesione, sono stati utilizzati per la progettazione.