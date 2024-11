Palermo, ponte Corleone: dal 2 dicembre al via il cantiere notturno

Al via i lavori notturni sul ponte Corleone, a Palermo: a partire dal 2 dicembre una parte della carreggiata rimarrà chiusa dalle 22 alle 5 del mattino. L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune ha emesso l’ordinanza 1352 per consentire l’eliminazione dei cavi interrati di E-Distribuzione sul ponte Corleone, in viale Regione Siciliana in direzione Catania.

Il provvedimento, oltre alla parziale chiusura della circolazione su una porzione della carreggiata interessata dai lavori, prevede l’istituzione del divieto di sosta in entrambi i lavori con la zona rimozione per tutto giorno, lo stop al passaggio pedonale nei marciapiedi con la creazione in corrispondenza del cantiere di un apposito percorso protetto.