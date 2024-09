Caccamo, la frana sulla statale 285 per l'alluvione: l’Anas affida i lavori per oltre mezzo milione di euro

Una frana provocata da un’alluvione il 3 novembre del 2021 aveva danneggiato la Statale 285 Caccamo - Roccapalumba, in contrada Sambuchi. A distanza di tre anni inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria. In questi anni lungo il tratto interessato è stata ristretta la carreggiata e limitato il transito agli autoveicoli con carico non superiore a 3,5 tonnellate. L’intervento predisposto dall’Anas, ente proprietario della strada, avrà un costo complessivo di circa mezzo milione di euro con appalto affidato dall’Anas al raggruppamento temporaneo d’imprese costituito dalle ditte Ital System, Cogeo srl e Di Pia, che si è aggiudicato la gara con un ribasso del 17%

I lavori saranno materialmente eseguiti dalla CO.GE.O s.r.l. impresa costruzioni stradali con sede a Petralia Soprana. L’ultimazione dell'opera è prevista entro il 29 dicembre 2024.

«Finalmente verrà ripristinata questa importante arteria stradale che collega Caccamo a Roccapalumba e a tutto l’entroterra siciliano - dichiara il sindaco di Caccamo, Franco Fiore. - Sin dal giorno del mio insediamento ho seguito con molta attenzione il problema della viabilità, in particolar modo di quei tratti stradali danneggiati a seguito delle abbondanti piogge cadute nell’autunno del 2021. Mi fa piacere ricordare - aggiunge - che, oltre ai lavori sulla Statale 285, sono già in fase di esecuzione i lavori di ripristino del muro di Via Sant’Orsola nel centro storico, ed entro l’anno in corso dovrebbe essere esperita anche la gara per il rifacimento del ponte sulla Strada Provinciale 117 Caccamo - Montemaggiore Belsito all’altezza del torrente Raffo».